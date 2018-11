Le pagelle del Livorno - Zima preoccupa Mazzoni. Bruno in difficoltà

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Zima 6,5 - Malgrado subisca gol, è lui a tenere a galla il Livorno per il tempo restante. Nella ripresa almeno due parate di grandissimo livello. Mazzoni, che oggi Zima rimpiazzava, sarà preoccupato: rischia di perdere il posto.

Di Gennaro 6 - Il modo di giocare della Cremonese gli impone un paio di salvataggi in bello stile, in maniera provvidenziale, perché spesso si ritrova da ultimo uomo. Mezzo voto in meno per la chance sprecata a dieci minuti dalla fine, quando con la testa da due passi ha sparato fuori.

Bogdan 6 - Quando c'è bisogno di metterci una pezza lui c'è. Importante il suo apporto soprattutto sulle palle alte.

Gasbarro 5,5 - Castrovilli lo salta in un paio di circostanze. Va in difficoltà solo contro di lui, per il resto tiene abbastanza bene.

Maicon 5,5 - La prima chance della partita parte dal suo piede, poi pian piano abbassa i ritmi, fino quasi a scomparire dal campo. Dal 56' Pedrelli 5 - Incide zero, quasi come se non entrasse. Ci si aspettava di più.

Agazzi 6 - Un paio di verticalizzazioni niente male, che mandano in porta gli attaccanti. Se il centrocampista ha questa dote, quella di liberare i compagni, è già a buon punto. Dal 75' Raicevic s.v.

Bruno 5 - Tra quelli più in difficoltà. A tratti viene messo in mezzo, tanto che si vede come vada in affanno perché si ritrova a rincorrere gli avversari. Dal 66' Valiani 5,5 - Prova a dare esperienza, ma non entra nel migliore dei modi.

Rocca 5,5 - A volte viene superato in velocità dagli avversari. Qualche problema sul posizionamento, ma ci mette tutto l'impegno del caso.

Fazzi 5,5 - Inizia con un paio di percussioni interessanti. Si scambia anche la posizione con Maicon, ma non riesce ad incidere più di tanto.

Murilo 6,5 - E' uno di quelli che ci prova di più. Intraprendente, si lancia spesso nello spazio e a volte fa male alla Cremonese. Mai, però, tanto da segnare. Gli manca solo quello.

Diamanti 6 - Sbaglia qualche controllo di troppo, da lui non ce lo si aspetta. Ma, quando decide di fare il Diamanti, non ce n'è per nessuno e confeziona cioccolatini per i compagni.