Le pagelle del Novara - Casarini protagonista, difesa traballante

Risultato finale: Novara-Venezia 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Montipò 5,5 - Sorpreso dalla traiettoria disegnata dalla zuccata di Marsura, che lo fredda anche sul tris. È forse troppo leggero sul piattone di Bruscagin, che sigilla il sorpasso veneto.

Dickmann 5 - Poche noie in copertura: nel lungo Del Grosso non è un'insidia, e lui deve preoccuparsi soltanto di gestire i traccianti dell'avversario diretto. Spinta inesistente, o quasi: parte con i piglio giusto, ma si perde alla distanza.

Del Fabro 5 - Perde le distanze con Troest nei secondi quarantacinque: questa la chiave di volta per il sorpasso del Venezia. Falzerano gli sguscia via sul raddoppio di Bruscagin: reattività da rivedere.

Troest 5 - Scavalcato da Marsura nel duello aereo da cui scaturisce il pari veneto. A suo agio nel gioco aereo, anche lui si sfilaccia nella ripresa, quando gli avversari aumentano i giri.

Calderoni 6 - Forse l'unico del pacchetto arretrato a salvare la faccia. Fa il suo in contenimento, a cui aggiunge una discreta fase offensiva. Guadagna sovente il fondo e mette al centro qualche spiovente velenoso.

Moscati 5 - È di fatto impantanato nel libo tra centrocampo e tandem. A salve i suoi tentativi d'incursione, non innesca Sansone e Puscas e perde più d'un duello. Zero squilli verso lo specchio.

Ronaldo 6 - Da play, mette ordine a metà campo e arpiona qualche pallone. Un paio di disimpegni sporchi a parte, è diligente e guardingo. Costretto al forfait da un acciacco, poco dopo la mezz'ora. (Dal 34' Orlandi 6 - Giocate pulite, anche se non incide molto).

Casarini 6,5 - Il gol è fortuito, e lui ringrazia Audero. Al netto di quanto esibito, la gioia personale è meritata: regge, a tratti, il reparto, e i suoi ripiegamenti danno una parvenza di equilibrio nelle fasi più intricate.

Sciaudone 5,5 - Non manca l'appoggio alle trame piemontesi. Nella ripresa, prova a capitalizzare un tracciante di Calderoni con una volée di destro, che non gli riesce come vorrebbe. Nel mezzo, qualche rammendo superficiale. (Dal 70' Di Mariano 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso).

Sansone 5,5 - Un pestone gratuito rifilato a Cernuto gli costa il giallo. Qualche lampo: prova a sorprendere Audero con una torsione di mancino, stesso piede con cui prova a colpire su piazzato dopo l'intervallo. (Dal 76' Maniero s.v.).

Puscas 5,5 - Sonnecchiante, per almeno tre quarti della gara. Poi si ridesta, e comprende di dover fare affidamento solo su sé stesso per creare scompiglio. Punge con il mancino, ma Audero non ci casca.