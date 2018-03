Le pagelle del Novara - Chiosa attento, prima gioia per Sansone

Novara-Brescia 2-1

Montipò 6 - Nel primo tempo non si sporca più di tanto i guantoni, ma subisce un gol su cui può fare poco. Nella ripresa un paio di interventi di spessore.

Golubovic 6 - Dal suo lato c'è Embalo e difficilmente si fa saltare. Buono apporto anche in fase di spinta con dei buoni traversoni.

Troest 6 - Prestazione fatta di attenzione ed efficacia negli interventi. Bravo anche nell'intercettare le palle alte che arrivano in area.

Chiosa 6,5 - Non concede mezzo spazio, non si fa mai sorprendere alle spalle e non ha paura di entrare anche in situazioni pericolose. E' il migliore della retroguardia.

Calderoni 6,5 - Doveva essere una prestazione da sei, ma due episodi condizionano. Prima il mancato inseguimento a Bisoli in occasione del gol, mezzo voto in meno, poi il bell'assist in profondità per Sansone che vale la rete del pareggio, un voto in più.

Moscati 6 - Quasi spinge più Golubovic che lui, che dovrebbe agire da esterno alto. Non è sempre nella manovra del Novara nel primo tempo, ma cresce sicuramente nella ripresa con un paio di giocate intelligenti.

Orlandi 6 - La prima palla gol della partita è sua, con un bel mancino al volo dalla distanza. Oltre a questo, è autore di una prestazione diligente e con qualche sortita offensiva.

Casarini 6,5 - Corre, come al solito, per due giocatori. Non si ferma mai. Gestisce i possessi e fa anche la fase d'interdizione. Il capitano gioca sempre con la grinta giusta.

Di Mariano 6,5 - Tra i più intraprendenti fin dall'inizio, con le sue cavalcate sulla fascia e i suoi tentativi tagliando il campo. Grande generosità e grande applicazione da parte del palermitano. Dal 90' Sciaudone s.v.

Puscas 7 - Sesto gol in campionato per il romeno, che ha ritrovato il fiuto del gol perso nella prima parte di stagione a Benevento. Una rete da rapace dell'area di rigore. Dall'83' Maniero s.v.

Sansone 7 - Nelle precedenti 14 presenze stagionali, non aveva ancora trovato il gol. Stasera, invece, sfrutta la prima palla utile, nella ripresa, con un ottimo scatto e tanta freddezza davanti al portiere. Finalmente si sblocca. Dal 72' Dickmann s.v.