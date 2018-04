Le pagelle del Novara - Fischi per Sansone, male la difesa

Risultato finale: Novara-Ternana 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 4.5- Prende tre sonore sberle, sulle quali sicuramente poteva fare qualcosa di più.

Golubovic 5 - Lascia troppi spazi a disposizione degli avversari, non riesce a tenere botta.

Del Fabro 5 - Quando gli avversari si muovono in velocità, non riesce ad opporsi con la giusta convinzione.

Chiosa 5 - Non dà un apporto convincente nella prima frazione di gara. (Dal 46' Mantovani 5 - Disastroso quando prova a chiudere su Carretta in occasione dello 0-3).

Calderoni 5.5 - Qualche guizzo interessante, ma anche per lui è una prestazione da rivedere. (Dal 67' Seck 5.5 - Mette dentro diversi cross, manca però la precisione).

Moscati 5.5- E' uno degli ultimi ad arrendersi, a pochi minuti dalla fine scarica un gran tiro che termina fuori.

Orlandi 5- Prestazione incolore, poco da sottolineare in una prestazione opaca.

Casarini 5.5 - Prova a tenere alta l'attenzione, senza che i compagni lo seguano sempre. Arriva vicino al gol nella ripresa, ma la sua incornata termina fuori.

Puscas 5 - Prova a sfruttare gli spazi, ma non riceve sempre le giuste imbucate per colpire.

Sansone 5- Viene pizzicato più volte dal pubblico per qualche errore di troppo, esce poi tra i fischi. (Dal 66' Di Mariano 5- Non riesce a dare il giusto cambio di marcia alla manovra offensiva).

Maniero 5.5- Ci prova in un paio di occasione, ma non ci mette la convinzione necessaria per far male.