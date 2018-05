Le pagelle del Novara - Macheda, gol e follia, Montipò salva i suoi

Risultato finale: Cremonese-Novara 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6.5 - Tiene sempre alta l’attenzione sulla linea di porta e sui traversoni che arrivano dal fondo. Incolpevole sul gol della Cremonese ma è reattivo sul tiro a colpo sicuro di Croce.

Golubovic 6 - Ringhia alle caviglie di Perrulli riuscendo a non far giocare molto l’avversario (Dal 52’ Dickmann 5.5 - L’inferiorità numerica della sua squadra non lo aiuta ma dalla sua parte la Cremonese spinge con insistenza).

Del Fabbro 6.5 - Gioca sempre d’anticipo sulle punte grigiorosse. Sbaglia davvero poco questo pomeriggio.

Troest 6.5 - Gara solida e impeccabile al centro della difesa, sfrutta le sue lunghe leve per allontanare i palloni alti che gravitano dalle sue parti. Sfortunato solo sul rimpallo che porta al gol di Claiton.

Calderoni 6 - Castrovilli viene cercato spesso dai compagni di squadra, ma lui riesce a fermarlo con le buone o con le cattive.

Moscati 6 - Aiuta Golubovic nella fase difensiva, sforna il cross per la testa vincente di Macheda nella ripresa (Dal 74’ Seck sv).

Casarini 6.5 - Cerca il lancio profondo verso le punte, preciso nel contenere gli attacchi. Provvidenziale il suo colpo di testa in anticipo su Brighenti nel primo tempo.

Orlandi 6 - Fa tanta legna in mezzo al campo utilizzando magari anche metodi meno ortodossi.

Di Mariano 5.5 - Non riesce a guadagnare il fondo per il cross verso le punte. CInaglia fa sempre ottima guardia su di lui.

Puscas 5.5 - I palloni giocabili non sono poi tantissimi ma la retroguardia della Cremonese fa ottima guardia su di lui (Dall’84’ Maniero sv).

Macheda 4 - Sfrutta un’indecisione della difesa della Cremonese per segnare il vantaggio. E’ inspiegabile la reazione su Marconi con cui lascia i suoi in dieci.