Le pagelle del Novara - Maniero cambia il match, bene Ronaldo

Risultato finale: Novara-Cesena 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6,5 - Due intercetti che pesano, uno per tempo: prima smanaccia sulla botta di Laribi, nella ripresa è reattivo sul gancio di Scognamiglio. Pregevole anche il colpo di reni sulla zampata di Dalmonte.

Golubovic 5,5 - Tiene a bada Dalmonte con buona sapienza tattica. Assenza ingiudificata, però, in fase d'appoggio: a dispetto della propensione a contenere, piuttosto che offendere, si poteva fare decisamente meglio.

Del Fabro 6 - La collaborazione con Chiosa è serena, e sortisce gli effetti desiderati. Tappabuchi nelle zone di sua competenza, si muove in armonia con il reparto, giocando d'anticipo in più di un frangente.

Chiosa 6 - Chiusure spesso vincenti, c'è anche la sua firma nel clean sheet di questa sera. Non si danna, ma i suoi disimpegni sono sistematicamente puliti, privi di fronzoli superflui.

Calderoni 6 - Si aggiudica la palma di terzino più intraprendente in casa azzurra, anche perché non c'è competizione con Golubovic. Lieve calo nella fase centrale di gara, quando pesca il corridoio propizio prova sempre a guadagnare il fondo.

Casarini 6 - Si assume l'onere di interdire. Non bada all'estetica, ma è elemento equilibratore in un reparto che rischia di sgretolarsi quando Rolando e Sciaudone cercano l'incursione.

Ronaldo 6,5 - Scalda il destro con un primo squillo su piazzato, costringendo agli straordinari Fulignati con altri due squilli che gridano vendetta. Convince da play basso: sradica palloni e detta i tempi, quando può. Esce stremato, prima del novantesimo. (Dall'89' Seck s.v.).

Sciaudone 5,5 - Che non sia giornata lo s'intuisce dopo l'aggancio difettoso al limite nelle battute iniziali. Qualche fioco lampo, presenza scialba in entrambe le fasi. Rientra alla base poco dopo l'ora di gioco. (Dal 63' Maniero 7 - Dà la scossa, colpisce il palo e sigla il gol vittoria. Meglio di così...).

Moscati 6 - Non a pieno regime sulla trequarti. Si adatta come può, riuscendo in un paio d'occasioni a fare di necessità virtù. Quando Di Carlo lo dirotta sul binario di destra innesca con un bel fendente Maniero, che colpisce il palo.

Puscas 6 - In avvio di gara spaventa Fulignati con un destro centrale, accarezza l'eurogol nella ripresa. Qualche pausa, riesce comunque ad insidiare la retroguardia bianconera con i suoi guizzi.

Di Mariano 5,5 - Non si tira indietro quando c'è da far battaglia ed esce con i crampi. Nel mezzo, qualche sbavatura di troppo. Tende più ad isolarsi dalle trame azzurre, che a convergere verso il centro.