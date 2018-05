Le pagelle del Novara - Maracchi errore fatale, stecca anche Puscas

Risultato finale: Novara-Entella 0-1

Montipò 6 - Non può far nulla sul colpo di testa retrocessione di Crimi, per il resto non ha occasione per sporcarsi i guantoni.

Dickmann 5 - Meglio nel primo tempo quando prova a spingere sulla corsia di competenza, disattento in occasione della rete dell'Entella che arriva dal suo versante. (Dal 85' Chajia sv).

Troest 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi nella sfida del Piola, il centrale ex Varese ingaggia un buon duello aereo con La Mantia senza concedere spazio all'attaccante dell'Entella.

Chiosa 6 - Non corre tantissimi rischi dalle sue parti visti i pochi attacchi degli ospiti, ci prova a rendersi pericoloso anche nell'area di rigore avversaria.

Calderoni 6 - Prova abbastanza generosa dell'ex Bari che non fa mancare la sua spinta in sovrapposizione sul versante mancino, uno degli ultimi a mollare.

Maracchi 5 - Avrà probabilmente sulla coscienza quella rete divorata a porta sguarnita, non sfrutta la grande occasione dove poteva e doveva fare molto meglio. (Dal 71' Di Mariano 5,5 - Si fa notare soltanto per il giallo di reazione ai danni di Crimi).

Ronaldo 5,5 - Parte abbastanza bene con una serie di giocate interessanti, si spegne alla distanza con diversi palloni errati in fase di impostazione. (Dal 78' Maniero sv).

Casarini 6 - Prezioso il suo lavoro di dinamismo in mezzo al campo, lascia spazio anche a qualche apertura interessante per la corsa sulla sinistra di Calderoni.

Orlandi 5 - Prestazione anonima del trequartista spagnolo, si mette in mostra soltanto in un'occasione con il filtrante per Sansone. La sua gara poi si spegne su quel'imbucata per il compagno.

Sansone 6 - Uno dei pochi che tenta di accendere la luce nella manovra offensiva del Novara, serve un pallone d'oro a Maracchi che clamorosamente calcia alto a porta sguarnita.

Puscas 5 - Praticamente mai in partita l'attaccante arrivato dal Benevento, non si conferma e stecca la partita più importante del campionato.