Le pagelle del Novara - Montipò ci prova, attacco spento

Salernitana 1-0 Novara

Lorenzo Montipò

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6.5 - Risponde presente sulle conclusioni da fuori di Ricci e Tuia mantenendo inviolata la porta nel primo tempo. Ad inizio ripresa si supera intervenendo di piede sulla conclusione di Minala mentre non è incolpevole sul gol di Tuia.

Moscati 6 - Non propriamente a suo agio nel ruolo di terzino destro, contiene come può la fantasia di Sprocati.

Del Fabro 6.5 - Preferito a Troest, ripaga la fiducia di Di Carlo con una prestazione di grande sostanza sfiorando anche il gol.

Mantovani 5.5 - Rischia di concedere il rigore ai campani con un fallo al limite dell’area su Bocalon che poteva costare caro agli azzurri. Nella ripresa invece si fa superare dall’attaccate granata che per poco non trova il gol.

Chiosa 6 - Prestazione ordinata dell’ex Avellino che si limita a contenere, con grande precisione, Di Roberto.

Di Mariano 6 - Quando può parte palla al piede nel tentativo di spaccare la partita ma puntualmente frana su Tuia e Monaco.

Sciaudone 5.5 - Non una grande prova dell’ex di turno che non riesce mai ad entrare in partita. Dal 77’ Macheda sv

Casarini 6 - Bravo a fare ordine in mezzo al campo, dai suoi piedi nascono alcune delle azioni più interessanti degli ospiti.

Orlandi 5.5 - Mai nel vivo del gioco, rimedia una ingenua ammonizione che lo limita per il resto della partita.

Puscas 6 - Sfiora il gol con un tocco ravvicinato sul quale interviene Radunovic. Dal 68’ Maniero 5.5- Entra per cambiare la partita ma senza mai trovare la giocata giusta.

Sansone 5.5 - Quando parte palla al piede mette in apprensione tutta la difesa granata che riesce in qualche modo a contenerlo. Dal 59’ Seck 5.5- Schierato in posizione di esterno alto, viene tamponato bene da Casasola.