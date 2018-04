Le pagelle del Novara - Montipò non sbaglia, Maniero impalpabile

Pro Vercelli-Novara 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 6,5 - Ottima la parata su Mammarella in apertura di secondo tempo. Sempre attento nelle uscite, è tra i migliori del Novara.

Golubovic 6,5 - Non concede spazi, è sempre attento agli uomini che bazzicano nella sua zona. Buona anche la spinta offensiva.

Del Fabro 6 - Tiene sempre bene la posizione, a volte un po' in ritardo ma anche quando sbaglia rimedia ai suoi errori.

Chiosa 6 - Attento e concentrato per gran parte del match, occupa quasi sempre bene lo spazio nella sua area di rigore.

Calderoni 5,5 - Meno propositivo rispetto al solito, mostra di non essere nelle migliori condizioni in fase offensiva, ma dietro non rischia nulla.

Sciaudone 5 - Completamente impalpabile. Non riesce ad incidere su questa partita, tant'è che poi viene sostituito. Dal 71' Sansone s.v.

Ronaldo 6 - Tra i più intraprendenti del Novara, ci prova con un paio di tentativi dalla distanza e dai piazzati, impegnando Pigliacelli. Dal 90' Orlandi s.v.

Casarini 5,5 - La solita prestazione del capitano, fatta di tanta corsa ma stavolta poco apporto in fase offensiva.

Moscati 6 - Comincia bene, gioca tra le linee e non gli trovano subito le misure. Sicuramente meglio nel primo tempo che nella ripresa.

Puscas 5,5 - Un paio di tentativi dalla distanza nel secondo tempo e poco altro. Ci si aspettava di più dall'ex Benevento.

Maniero 5 - Mai pericoloso, non riesce a combinare con i compagni oggi. Sempre tenace, ma poco concreto. Dal 77' Macheda s.v.