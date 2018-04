Le pagelle del Novara - Segna sempre Puscas, da rivedere Troest

Risultato finale: Empoli-Novara 1-1

Montipò 6 - Non può far nulla sul colpo di Caputo e nemmeno sul palo di Maietta poi non viene più chiamato in causa dagli avanti dei padroni di casa.

Golubovic 6 - Ordinaria amministrazione per il terzino ex Pisa, viene messo poco in difficoltà sul suo versante provando anche a dare una mano a Troest in marcatura su Caputo.

Troest 5 - Un cliente difficile quello al Castellani, difficile tenere a bada Caputo che nel primo tempo riesce ad anticiparlo per il momentaneo vantaggio dell'Empoli.

Chiosa 6,5 - Tiene duro nonostante qualche problema fisico accusato sul finire di prima frazione, corre pochi rischi con un Donnarumma poco inspirato.

Calderoni 5,5 - Sempre presente in fase di spinta offensiva ma a volte è in ritardo nel coprire gli affondi sulla sua fascia di uno scatenato Di Lorenzo.

Dickmann 5,5 - Meno intraprendente rispetto ai suoi standard, spinge poco sulla destra e soffre la spinta dell'ex Pro Vercelli Luperto.

Orlandi 6,5 - Ordinato in mezzo al campo l'esperto centrocampista spagnolo, si abbassa spesso per suggerire il passaggio per i compagni.

Sciaudone 5,5 - Riceve un giallo per un fallo evitabile in mezzo al campo, questo condiziona il suo rendimento che non è stato del tutto convincente.

Seck 6 - Tanta corsa e sacrificio sulla corsia esterna mancina, gli manca l'ultima giocata per essere incisivo ma si spende molto per la causa. (Dal 72' Maracchi 6 - Entra per fare quantità in mezzo al campo a partita ormai indirizzata sul pareggio).

Moscati 5,5 - Viene schierato da Di Carlo quasi al fianco di Puscas, si muove intorno all'ex Benevento ma poche volte viene ben servito dai compagni. (Dal 84' Macheda sv).

Puscas 7 - Ci pensa sempre lui a togliere le castagne del fuoco al Novara, approfitta dell'errore di Krunic spendendo alle spalle di Gabriel la rete del pareggio con una grandissima giocata. (Dal 87' Maniero sv).