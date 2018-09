Le pagelle del Padova - Attacco sterile, si salva solo Pulzetti

Risultato finale: Salernitana-Padova 3-0.

Merelli 5.5 - Subisce tre gol, ma salva la sua squadra in un paio di occasioni. Male sui rinvii, serve più sicurezza.

Ravanelli 5.5 - Parte bene, chiudendo in più di un'occasione sugli avversari. Nel finale non trova più le misure giuste.

Capelli 5 - Soffre troppo gli attaccanti di casa, sbaglia diverse letture e lascia troppo campo agli avversari.

Trevisan 5 - Dalle sue parti Jallow fa il bello e il cattivo tempo. Ad un giocatore così non si può lasciare tutto quello spazio.

Salviato 6 - Uno dei più pericolosi, spesso prova l'accelerazione. Sfiora il gol su calcio di punizione, colpendo la traversa.

Pulzetti 6 - Qualche errore di troppo, ma comunque è l'unico che mantiene in vita i suoi. Soprattutto nel finale.

Cappelletti 5 - Manca troppo, soprattutto nel secondo tempo. Sbaglia spesso in fase di impostazione.

Contessa 5.5 – Non dà la giusta profondità alla squadra, spesso prova l'accelerazione ma viene fermato dalla difesa di casa. (Dal 46' Zambataro 5.5 - Parte molto bene, ma su Jallow ha qualche responsabilità).

Clemenza 5 - Ci si aspettava qualcosa di più da lui, ma non riesce mai ad entrare in partita. Un paio di accelerazioni, ma nulla di più.

Bonazzoli 5.5 – Bene nel primo tempo, è il più pericoloso dei suoi. Nel secondo tempo si abbassa troppo e non si fa più vedere in fase offensiva. (Dal 76' Guidone 5.5 - Si vede poco, non trova mai la posizione).

Capello 5 – Si vede davvero pochissimo. Tolta qualche sponda, sbaglia molti palloni e non riesce mai a trovare la posizione. (Dal 46' Marcandella 5 - Viene servito poco, ma ha la colpa di non farsi vedere mai tra le linee).