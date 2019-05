Le pagelle del Padova - Baraye, che partita. Bonazzoli si sacrifica

Risultato finale: Padova-Lecce 2-1

Minelli 5 - L'ex Brescia rischia di rovinare tutto nel finale della sfida, sbaglia un controllo su un semplice retropassaggio e commette il fallo da rigore su La Mantia. Un errore che poteva cambiare la storia di questa partita.

Cappelletti 6,5 - Prova ordinata per il terzino di Centurioni, tiene sempre bene la posizione senza concedere mai troppo spazio a Venuti. Nel secondo tempo colpisce, suo il raddoppio con un gran colpo di testa.

Andelkovic 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex Palermo e Venezia, forma una coppia affiatata con Cherubin. Trema soltanto nel finale, per il resto è attento sulle iniziative dei salentini.

Cherubin 6,5 - Prova da condottiero dell'esperto centrale del Padova, guida con esperienza la retroguardia del Padova. Chiude tutti gli spazi per La Mantia lavorando bene sugli spioventi.

Longhi 7 - Grande prestazione da parte dell'ex Sassuolo, ara la corsia mancina con grande continuità. Dal suo mancino parte l'azione del vantaggio di Baraye, in fase difensiva sbaglia pochissimo. (Dal 82' Ceccaroni sv).

Lollo 6 - A volte irruento ma efficace, parte in linea con i mediani del Padova e non demerita. Battaglia su ogni pallone, prova sempre a pressare Majer in fase di possesso del Lecce. Buona la sua prova.

Serena 7 - Giovane ma maturo, gioca una partita autoritaria in mezzo al campo. Quando c'è da impostare non si tira certo indietro, lavora anche bene da schermo sul capitano del Lecce Mancosu. Da corner firma l'assist per Cappelletti.

Pulzetti 6,5 - Esperienza e quantità in mezzo al campo, il capitano del Padova è nato per la battaglia. Recupera tantissimi palloni, carica i compagni nei momenti di difficoltà e non molla nulla.

Baraye 7,5 - Scatenato l'ex Parma, nel pomeriggio dell'Euganeo trova la prima gioia con la maglia del Padova. Incontenibile per larghi tratti, lascia spesso sul posto Venuti. Peccato per l'errore nel finale che mancando l'appuntamento con la meritata doppietta.

Bonazzoli 6,5 - Non segna ma gioca una grande partita. L'attaccante dell'U21 azzurra non si risparmia di certo, grande sacrificio per il centravanti che lavora di sponda con i compagni battagliando con Lucioni e Marino. (Dal 68' Capello 6 - Tiene alto qualche pallone, si prende anche un giallo nel finale).

Mazzocco 6,5 - Una delle grandi mosse vincenti di Centurioni, schierato lungo la corsia mancina del tridente e lascia il segno. Avvia l'azione del vantaggio, una spina nel fianco per Meccariello. (Dal 89' Cocco sv).