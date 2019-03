Le pagelle del Padova - Baraye peperino, Cocco spreca occasione

Risultato finale: Padova-Crotone 0-0

© foto di Federico Gaetano

Minelli 6 - Risponde presente quanto è impegnato. Prestazione sufficiente.

Andelkovic 6 - Rimane integro ed è già una notizia visto gli infortuni degli altri due titolari. Tiene botta agli attacchi del Crotone.

Trevisan s.v. Si fa male dopo pochi minuti. Stringe i denti, ma non ce la fa. (Dal 19' Ceccaroni 6 - Partita positiva in marcatura. Non si fa mai sorprendere)

Cherubin 5 - Prima parte di gara discreta, poi deve alzare bandiera bianca per un problema fisico. (Dal 42' Baraye 6 - Intraprendente, ma anche un po' fumoso. Ci prova fino al 90'.)

Morganella 6 - Finisce pari la sfida con Milic nel primo tempo. Ci prova nella ripresa, ma non basta.

Lollo 6 - Ci mette grinta ed esperienza in mediana. Gara dignitosa. (Dal 79' Cocco 5 - Si divora il gol del vantaggio. Ancora arrugginito).

Calvano 5.5 - Non riesce a far girare la manovra con velocità nella ripresa. Più intraprendente nella ripresa, ma non basta.

Cappelletti 5 - Ha una buona chance nel primo tempo, ma la spreca. Più dedito alla fase difensiva che a quella offensiva.

Longhi 6 - Match sufficiente sulla fascia. Bel duello con Sampirisi. Spinge poco nel finale.

Bonazzoli 5.5 - Lavoro sporco, di sponda per i compagni. Pochi palloni giocabili, ma ci prova fino alla fine.

Mbakogu 5.5 - Tanto movimento, ma poca incisività. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta.