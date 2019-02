Le pagelle del Padova - Bonazzoli cambia il match, delude Mbakogu

Risultato finale: Padova-Brescia 1-1.

© foto di Andrea Rosito

Minelli 5.5 - Viene chiamato poco in causa, ma ogni volta risponde presente. Super intervento su Romagnoli, ma sul gol di Ndoj compie un'uscita che facilita le operazioni al centrocampista delle rondinelle. Non ha tutte le colpe, ma avrebbe potuto fare di più.

Capelli 6 - Molto ruvido dall'inizio alla fine, concede davvero poco agli avversari. Sulle seconde palle non perde un contrasto. (Dal 78' Andelkovic 6 - Buon impatto sul match, entra in un momento davvero delicato della sfida).

Cherubin 6.5 - Guida tutta la linea di difesa senza concedere nulla, è sempre attento e lascia pochissimi spazi agli ospiti in fase offensiva. Personalità e concretezza, contro la prima della classe: una prestazione più che sufficiente per il numero 3 del Padova.

Trevisan 6 - Gioca bene come tutta la linea, non concede nulla sui contrasti aerei. Dalle sue parti non si passa mai, soprattutto sui calci d'angolo e sulle situazioni di palla inattiva.

Morganella 6 - Sempre in anticipo, arriva spesso con i tempi giusti. Qualche contrasto duro nel finale, ma la sua prova di consistenza blocca le sortite offensive degli ospiti.

Cappelletti 6.5 - Nel primo tempo si limita ad aspettare le verticalizzazioni, sporcando spesso le linee di passaggio. Molto attento, non forza mai la giocata. Nella ripresa è molto reattivo, in più di un'occasione dà il supporto in contropiede ai propri compagni di squadra.

Broh 6 - Inizia molto bene, fa densità in mezzo al campo e prova a costruire la manovra. È costretto ad uscire per via di un guaio muscolare. (Dal 23' Zambataro 6 - Buon impatto sul match: qualche fallo di troppo, ma compie il suo lavoro).

Mazzocco 7 - Anticipa tutti in area e di testa sblocca la sfida con un gran gol. Si inserisce bene, ma soprattutto ha gamba: lo si vede dai primi minuti, quando trova spazio calcia sempre verso la porta.

Longhi 5.5 - Soffre troppo sulle accelerazioni di Sabelli, quando gli ospiti spingono dalla sua parte va in difficoltà. Si vede poco anche in fase offensiva.

Baraye 5.5 - Si accende ad intermittenza, prova qualche giocata ma spesso si intestardisce senza nessun motivo logico. Può e deve fare meglio. (Dal 56' Bonazzoli 6.5 - Entra in campo, batte il corner e il Padova segna. Impatto positivissimo sulla sfida).

Mbakogu 5 - A parte una girata in area, si vede pochissimo e non riesce quasi mai a scegliere la giocata giusta. Male anche dal punto di vista fisico, dal 60' crolla completamente.