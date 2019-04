Le pagelle del Padova - Bonazzoli impreciso, Clemenza sbiadito

Risultato finale: Padova-Ascoli 1-2

Minelli 6 - Non può nulla in occasione dei due gol, anche se qualcosa rischia in disimpegno.

Morganella 5.5 - Non commette particolari errori ma si vede poco in fase di spinta.

Ravanelli 5 - Rosseti cliente più che scomodo, non sempre riesce a tenerlo a bada.

Cherubin 5.5 - Ciciretti lo costringe spesso ad uscire dalla linea per fronteggiarlo.

Trevisan 5 - Sbaglia il fuorigioco e concede a Rosseti la chance per il 2-1 Ascoli. Dal 75' Ceccaroni SV.

Serena 5 - Meno brillante rispetto alla gara col Cittadella. Suo il fallo che porta al penalty per gli avversari. Dal 65' Baraye 5.5 - Una buona chance, ma non la sfrutta a dovere.

Calvano 5 - Ritmi compassati i suoi, la manovra ne risente inevitabilmente.

Lollo 6 - Prestazione al di sopra della sufficienza, nonostante il resto del reparto non viaggi alla stessa velocità.

Clemenza 5 - Si muove poco e male tra le linee, non creando lo scompiglio che vorrebbe il suo tecnico. Dal 73' Mbakogu 5.5 - Non sposta gli equilibri nel finale.

Bonazzoli 5 - Inizia ad avere un peso importante l'imprecisione nei tentativi a rete.

Capello 6 - Buona la zampata per il momentaneo 1-1, ma anche lui spesso è impreciso.