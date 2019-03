Le pagelle del Padova - Bonazzoli mattatore, Ravanelli sugli scudi

Risultato finale: Spezia-Padova 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 7 - Prima metà densa di episodi. Doppio volo sui siluri di Bartolomei e Vignali che lo costringono agli straordinari, si prende un rischio quando non trattiene sul cross violento di Augello. Altra prodezza su Bartolomei nella ripresa. C'è molto del suo in una vittoria fondamentale.

Morganella 5 - Anello debole della linea a quattro, soffre l'esuberanza di Augello che lo scardina sistematicamente quando si presenta nella metà campo opposta. Non compensa con la fase offensiva: non si ricordano sue sovapposizioni propriamente eseguite.

Andelkovic 6,5 - Rende difficoltoso l'accesso alla zona Minelli con una prestazione di livello. Attento e puntuale nelle chiusure, rischia l'autorete con un colpo di testa in tuffo che per sua fortuna finisce fuori di poco.

Ravanelli 7 - Tiene botta anche nelle fasi più spinose della prima frazione, specie sulla reazione rabbiosa dei liguri dopo il gol incassato. Impreziosisce la serata con il salvataggio di testa sulla linea di porta in opposizione al destro sporcato di Bartolomei. Dopo l'intervallo si ripete con un gran recupero su Pierini.

Ceccaroni 6 - Bisoli lo dirotta a sinistra e lui si immedesima con grande versatilità nel nuovo ruolo. Atteggiamento votato alla fase difensiva, ma non potrebbe essere altrimenti. Non commette errori da matita blu e sorveglia a dovere la corsia.

Lollo 6 - Il repertorio balistico e tecnico non è eccezionale, ma risulta ordinato nelle due fasi e cerca di limitare il più possibile le sbavature. Non lesina interventi anche decisi per disturbare le costruzioni spezzine. Lascia il campo al settantunesimo dopo una prova generosa: lo rileva Cappelletti. (Dal 71' Cappelletti 6 - Utile alla causa nella sofferenza finale).

Calvano 6,5 - Da vertice basso si guarda dai rischi di lasciare scoperta la difesa ed è prezioso in intercetto. Non ruba l'occhio, ma è l'uomo ideale per l'interpretazione imposta da mister Bisoli.

Mazzocco 5,5 - Pare per larghi tratti il più in difficoltà della mediana muscolare degli euganei. Si muove in armonia con i compagni di ventura, ma non imprime il suo sigillo sulla partita, restando perlopiù in sordina. In avvio di ripresa lo rileva Madonna. (Dal 53' Madonna 6 - Un giallo nel finale per fallo su Okereke).

Bonazzoli 7,5 - Spezza la verve in avvio dello Spezia che sembrava ormai prossima ad un punto di svolta con un gol capolavoro: semina chiunque si frapponga tra lui e la porta e infila Lamanna con un sinistro imparabile. Nella ripresa bissa con il tap-in su assist di Baraye. Hombre del partido indiscusso.

Baraye 6,5 - In avvio Bonazzoli (con cui divide la trequarti) sembra quasi oscurarlo. Alla distanza cresce e punge con le sue percussioni in zona centrale. Approfitta dell'imbucata di Mbakogu per servire un assist al bacio al partner.

Mbakogu 5,5 - Il meno lucido del tridente. Suo il merito di aver dato il via al contropiede fulmineo capitalizzato da Bonazzoli, ma è rischiosa la leggerezza che lo conduce all'errore a tu per tu con Lamanna, nell'azione che poteva chiudere definitivamente la partita.