Le pagelle del Padova - Bonazzoli unico riferimento, la difesa regge

Risultato finale: Cremonese-Padova 0-0

Minelli 6,5 - Croce e delizia. Gran lavoro in opposizione a Strefezza, che lo mette sotto torchio soprattutto nel secondo tempo. Rischia la frittata su Carretta e commette fallo da rigore - non sanzionato da Guccini - su Arini.

Andelkovic 6,5 - L'intesa con i compagni è una delle chiavi del pareggio di oggi. Presidia con fermezza il centro-destra e sbroglia qualche situazione intricata. Il giallo per il colpo rifilato a Piccolo non lo condiziona.

Cherubin 6 - Si muove in armonia con Andelkovic e Trevisan e contibuisce in maniera decisiva allo zero alla voce gol subiti. Una delle poche sviste gli costa il giallo: preso d'infilata da Strizzolo, spende sapientemente in fallo e viene sanzionato.

Trevisan 6,5 - Attenzione sempre alta. Gioca spesso d'anticipo e sbarra la strada alle iniziative opposte. A un quarto d'ora dallo scadere del tempo regolamentare chiude su Carretta con un intervento salvifico sul cross radente di Strefezza.

Morganella 5 - Non brilla in proposizione, anche perché le iniziative di Strefezza destano preoccupazione e lo costringono ripetutamente a rinculare. Più di uno scricchiolio nel duello individuale con l'italo-brasiliano, che lo fa anche ammonire.

Calvano 5,5 - Mantiene una discreta compostezza per due terzi abbondanti di gara, pur commettendo parecchi errori di misura in palleggio. Nel finale è in debito d'ossigeno e pare risentirne: perde brillantezza e moltiplica le sbavature nelle due fasi.

Pulzetti 6 - Più sostanza che qualità, ha dalla sua l'intraprendenza che lo porta almeno in tre circostanze a cercare il jolly da lontanissimo, senza procurare affanni al guardingo Ravaglia. Anche lui paga un po' di stanchezza nei venti minuti finali, ma stringe i denti e se la cava come può.

Longhi 5,5 - Non sfonda a sinistra, prova a sopperire con una fase difensiva che tradisce qualche leggerezza. Fa buona guardia su Boultam ed è in parte agevolato dalla tendenza della Cremonese ad attaccare sul fronte opposto.

Capello 5 - Evanescenza non riesce a scrollarsi di dosso: si danna e prova come può a legare i reparti, ma fa il solletico alla linea grigiorossa. Quantità a cui non trova modo di abbinare quella dose di qualità che il ruolo richiederebbe. La sua gara dura settantasette minuti: lo rileva Broh. (Dal 77' Broh s.v.).

Mbakogu 5 - Fase iniziale di lotta, in cui però non riesce a pungere. Non decolla l'intesa con Bonazzoli: calo graduale propiziato dal buon lavoro su di lui di Claiton e Terranova. A sedici minuti dal novantesimo Bisoli lo richiama alla base e inserisce Marcandella. (Dal 74' Marcandella 6 - Qualche buono spunto dopo l'ingresso).

Bonazzoli 6,5 - Nella prima frazione il Padova riesce a spezzare la verve grigiorossa quasi esclusivamente grazie ai suoi squilli. Sinistro pungente che dopo un quarto d'ora costringe Ravaglia a un gran volo per blindare lo specchio. Ci riprova nella ripresa con un tacco geniale tra tre uomini ribattuto dall'estremo difensore dei lombardi.