Le pagelle del Padova - Capello a segno, Longhi svagato

Risultato finale: Cittadella-Padova 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Minelli 6.5 - Bravo sul rigore di Iori, poco può sul gol di Moncini.

Cherubin 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione. Soffre poco, solo un po' di più nel finale.

Ravanelli 6 - Tiene testa all'attacco della Cittadella. Si fa sorprendere solo rare volte in marcatura.

Serena 6 - Stremato, esce dal campo al 70' dopo una prova dignitosa.

Longhi 4.5 - Dispiace, ma gara negativa con due errori macroscopici: il rigore, poi, sbagliato da Iori e la marcatura "leggera" su Moncini.

Cappelletti 5.5 - Non riesce a trovare il bandolo della matassa. Lascia i suoi in dieci in un momento topico della gara.

Lollo 6 - Quantità in mediana. Buona azione soprattutto nella prima parte.

Calvano 6 - Sufficiente in spinta, discreta prova anche in fase di non possesso.

Clemenza 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità. Si dà da fare e dà tutto fino a quando rimane in campo. (Dal 78' Mazzocco s.v. )

Bonazzoli 5.5 - Si sbatte, ma proprio nel finale è pasticcione su una chance che poteva valere tanto.

Capello 6.5 - Un bel gol, tanta corsa e qualità. Centurioni può puntare su di lui per la ricorsa salvezza. (Dal 70' Morganella 6 - Ordinato nel finale.)