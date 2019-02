Le pagelle del Padova - Capello evita la sconfitta, giù Andelkovic

Risultato finale: Padova-Foggia 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Minelli 6,5 - Pronti via e si oppone in allungo alla torsione di Loiacono. Non può nulla sull'acrobazia ravvicinata di Lucas Chiaretti. Nel finale è decisivo con un'uscita con i piedi su Chiaretti, soprattutto al netto del pari di Capello, che arriverà centoventi secondi più tardi.

Andelkovic 5 - Alza il muro per buona parte della prima metà sui tentativi di affondo dei pugliesi. Poi però paga a caro prezzo un errore in uscita, che propizia il vantaggio di Chiaretti. All'ottantaseiesimo si divora il pari con un tocco maldestro da pochi passi.

Cherubin 6,5 - Non è coinvolto direttamente sul vantaggio rossonero. Resiste anche nelle fasi più spinose ed è il riferimento della linea a tre. Si muove in sintonia con i compagni e non lesina anticipi spesso efficaci.

Trevisan 6 - Qualche disimpegno superficiale che non sortisce effetti. Sorveglia discretamente il centro-sinistra e nel forcing finale agisce da esterno aggiunto: ha origine proprio da un suo spiovente l'uno a uno di Capello che gela il Foggia.

Morganella 5 - Patisce gli affondi di un cliente scomodo come Kragl e non accompagna come vorrebbe le transizioni dei suoi. Nelle rade circostanze in cui riesce a guadagnare il fondo è impreciso in rifinitura. A inizio ripresa lo rileva Baraye. (Dal 62' Baraye 5,5 - Non punge e rimedia un giallo per aver allontanato il pallone a gioco fermo).

Calvano 5,5 - Fisicità e senso tattico che agevolano i suoi disimpegni in rottura. Palla al piede, però, emergono tutti i suoi limiti: la scarsa fluidità in costruzione del Padova è riconducibile anche alla regia spesso confusionaria dei due mediani.

Pulzetti 5,5 - Tiene botta nei contrasti e nel complesso non si scollega mai dalla gara. Quando ha l'occasione cerca la porta da fuori: per poco non fa esplodere l'Euganeo allo scadere con un bel destro piazzato dalla trequarti. Anche lui manca un po' in transizione.

Longhi 6 - Non un caso che le chance più nitide per i biancoscudati abbiano origine dalla sua corsia. A bilancio qualche imprecisione, ma si propone senza soluzione di continuità e pennella qualche cross velenoso. Fa il suo anche in contenimento.

Clemenza 5 - La sua gara dura un tempo, in cui è sostanzialmente inghiottito dalla morsa dei centrali rossoneri. Non raccorda mediana e attacco e tocca pochissimi palloni. All'intervallo Pierpaolo Bisoli lo trattiene in panchina, preferendogli Capello. (Dal 46' Capello 7 - Regala brio all'attacco ed evita la sconfitta con un destro volante che beffa Leali).

Bonazzoli 6 - Si danna ed esce dal campo stremato. Uno dei leader morali della squadra, a dispetto dell'età. Il piede è caldo solo ad intermittenza e gli errori non mancano, ma si fa carico di buona parte delle iniziative venete. Spreca una buona occasione nella prima metà, complice anche la bella risposta di Leali.

Marcandella 5 - L'incompatibilità con Bonazzoli si fa patente sin dalle prime battute. L'unico sussulto è un mancino dal limite scaricato in equilibrio precario, che non preoccupa Leali. Messo da parte a quattordici primi dal novantesimo. (Dal 76' Zambataro s.v.).