Le pagelle del Padova - Delude Mbakogu, Bonazzoli migliore in campo

Risultato finale: Padova-Salernitana 0-0.

© foto di Andrea Rosito

Minelli 6 - Compie pochissimi interventi, controlla soltanto il pallone andare sul fondo. La Salernitana non tira praticamente mai verso la sua porta.

Andelkovic 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, dalle due parti André Anderson combina poco e nulla. Si limita a gestire le poche verticalizzazioni.

Cherubin 6 - Jallow è in giornata no, ma è anche vero che non gli concede nulla. Sui contrasti aerei non sbaglia praticamente nulla e vince tutti i contrasti sulle seconde palle.

Trevisan 6 - Buona prestazione come tutto il comparto difensivo, non si fa mai trovare impreparato. Esce per via di un problema fisico. (Dal 62' Ceccaroni 6 - Buon impatto sul match, entra con la mentalità giusta e non sbaglia quasi nulla).

Morganella 6.5 - Sulla corsia esterna è imprendibile, soprattutto quando attacca crea diversi pericoli. Non si fa mancare nulla e aiuta sempre, anche in fase di non possesso.

Lollo 6 - Per i centrocampisti non è stata una partita semplice, tra rimbalzi del pallone e contrasti vari. Ma lui non si tira indietro e lotta su tutto, concedendo davvero poco.

Calvano 6.5 - Bastone e carota, quando c'è da affondare il tackle non si tira mai indietro. Ma in ripartenza si inventa anche un paio di giocate da applausi. (Dal 86' Pulzetti s.v.).

Broh 6 - Prestazione sufficiente come tutto il reparto, recupera anche molti palloni. Forse manca in inserimento, ma non era semplice giocare quasi a specchio contro la Salernitana.

Longhi 6 - Nel primo tempo è uno dei più reattivi, il pallone pericoloso per Bonazzoli arriva da una sua giocata. Nella ripresa pensa più alla fase difensiva.

Bonazzoli F. 7 - Uno dei migliori in campo, nonostante l'occasione sprecata. Ma crea occasioni e spazi, cercando sempre la giocata giusta. (Dal 72' Baraye 5 - Si vede pochissimo in campo, non ha un buon impatto con la partita).

Mbakogu 5 - Troppo macchinoso nella gestione del pallone, spesso sbaglia la giocata da fare. Quando parte in velocità ha ancora lo spunto, ma sembra essere un lontano parente del giocatore ammirato nelle passate stagioni.