Le pagelle del Padova - Ko pesante, Pulzetti e Lollo gli ultimi a mollare

Carpi-Padova 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Minelli 6 - Grande la parata su Arrighini al 27', poi sul gol di Concas può fare poco: il destro del giocatore del Carpi è forte e ben indirizzato. Stesso discorso per il 2-1 finale.

Cappelletti 6 - Come Capelli, viene schierato titolare dopo le tante polemiche in settimana e la multa della società. Gioca una buona partita, senza errori.

Andelkovic 5,5 - Bada più alla sostanza che allo stile, è sempre molto efficace.

Ravanelli 6,5 - Dopo l'intervento di Minelli su Arrighini, si butta in scivolata praticamente sulla linea di porta ed evita così il tap-in vincente di Concas del possibile e momentaneo 1-1. Con intelligenza sa quando può allargarsi e chiudere sulla fascia e quando invece è più opportuno rimanere in mezzo.

Longhi 5 - Subito molto attivo, con due-tre traversoni molto interessanti, poi cala. Nella ripresa prima salva sulla linea un colpo di testa di Arrighini, poi perde una palla sanguinosa sul pressing di Pasciuti che innesca il gol vittoria del Carpi.

Pulzetti 6,5 - Giocatore di un altro livello. Fa entrambe le fasi con tanta qualità e sfiora il possibile 0-2 con un bell'interno destro a giro sul secondo palo, costringendo Piscitelli quasi al miracolo. Anche nella ripresa calcia bene trovando solo un tiro dalla bandierina (dall'82' Moro s.v.)

Calvano 6 - Si piazza davanti la difesa e dà equilibrio alla squadra veneta. Dà copertura a Pulzetti e Lollo, autorizzati così a giocare qualche metro più avanti (dal 72' Bonazzoli 5,5 - Ha poco tempo per fare la differenza, è vero, ma non entra con l'aggressività e il piglio giusto.)

Lollo 6,5 - La legge dell'ex vale anche per lui: pronti via manda subito in porta Mbakogu per lo 0-1 iniziale. In mezzo al campo fa la differenza, sbaglia pochissimi palloni. Per pochi centimetri non entra nel tabellino dei marcatori: il suo colpo di testa, al rientro dagli spogliatoi, si spegne di qualche centimetro a lato della porta di Piscitelli.

Baraye 6,5 - Il più attivo dei suoi lì davanti. Una vera spina nel fianco del Carpi. Si vede annullare un gol (il punteggio era 0-1) per fuorigioco di Mbakogu, poi nella ripresa impegna Piscitelli in tre occasioni.

Mbakogu 6 - Torna nel suo vecchio stadio e subito alla prima azione punisce i suoi ex tifosi: diagonale destro vincente per il momentaneo vantaggio del Padova. Spreca poi due colossali occasioni a tu per tu con Piscitelli.

Capello 5,5 - Si vede poco, non riesce mai a trovare lo spunto giusto (dall'87' Clemenza s.v.)