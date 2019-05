Le pagelle del Padova - L'attacco non basta, male Minelli

Risultato finale: Benevento-Padova 3-3

Minelli 5 - Ha delle colpe sull'incornata di Coda che regala il momentaneo pareggio al Benevento.

Cappelletti 6.5 - Si proietta con continuità nella metà campo avversaria e contribuisce allo sviluppo del gioco.

Andelkovic 6 - Coda è cliente scomodo, ma non sfigura davanti ad uno degli attacchi migliori del campionato.

Cherubin 6 - Lotta su ogni pallone con grandissima tenacia.

Longhi 6 - Costretto a rimanere nella propria metà campo per dare aiuto ai due centrali, non si sottrae quando c'è da battagliare.

Lollo 6 - Stringe i denti, ma un problema alla caviglia lo costringe ad abbandonare il campo. Dal 27' Capello 5.5 - Non trova la rete e al triplice fischio è tra i più delusi per l'aritmetica retrocessione.

Serena 5 - Perde diversi palloni a metà campo, creando difficoltà alla propria retroguardia. Dall'82' Cocco SV.

Mazzocco 6 - Gioca con una vistosa fasciatura alla testa, ma ciò non pregiudica la sua prestazione.

Baraye 7 - Serve con un gran guizzo l'assist per il gol di Pulzetti dopo pochi secondi. Resta in campo nonostante un problema all'inguine.

Bonazzoli 7 - Un gol da grande attaccante non serve alla squadra per evitare il peggio. Raggiunge in lacrime gli spogliatoi.

Pulzetti 7 - Capitano e spostato più avanti rispetto al solito, apre le marcature con una grandissima conclusione. Ennesima prova d'orgoglio per lui e per i compagni, ma non basta. Dal 86' Clemenza SV.