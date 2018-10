Le pagelle del Padova - Merelli mai impegnato, sfortunato Capello

Risultato finale: Padova-Spezia 0-0

Merelli 6 - Difficilmente giudicabile la prestazione dell'estremo difensore del Padova, si sporca i guanti soltanto quando raccoglie la sfera per le rimesse dal fondo. Mai veramente impegnato dagli attaccanti dello Spezia.

Ravanelli 5,5 - Qualche disattenzione per il giovane centrale del Padova, dalle sue parti Pierini non è di certo il cliente più comodo. Si nota poco anche nell'area di rigore avversaria questo pomeriggio.

Capelli 6 - Ordinaria amministrazione per uno dei grandi ex della sfida, le assenze in attacco dello Spezia gli facilitano il compito. Un gioco da ragazzi contenere il giovane Gyasi che non punge praticamente mai.

Trevisan 6,5 - Sempre preciso e attento in fase difensiva, dalle sue parti si muove l'esordiente Simone Bastoni che ha più di qualche problema con l'esperto difensore del Padova. Gara senza alcuna sbavatura.

Zambataro 5 - Insufficiente la prestazione dell'esterno destro, c'è da dire che il Padova predilige il versante opposto ma si fa vedere pochissimo lungo l'out. In sofferenza in marcatura sul talentuoso e frizzante Pierini.

Cappelletti 5,5 - Fa legna in mezzo al campo a fasi alterne, soffre sulla pressione di Crimi e non è abbastanza preciso nel servizio per i compagni. Spesso da una mano alla retroguardia patavina.

Serena 6,5 - Una delle note liete del pomeriggio dell'Euganeo, gioca con pulizia e sagacia ogni pallone in mezzo campo nonostante fosse all'esordio nella categoria. Prima partita positiva per il figlio d'arte del Padova. (Dal 84' Broh sv).

Pulzetti 6 - Come sempre mette in campo il suo grande apporto agonistico, uno degli ultimi a mollare in pressione. Lotta per strappare i palloni agli avversari, a volte prova il suggerimento anche per i compagni davanti. (Dal 60' Capello 6,5 - Prova a dare una scossa alla squadra di Bisoli, si coordina in rovesciata e colpisce il palo che nega la vittoria al Padova).

Contessa 6,5 - Tra i più attivi della partita, si fa spesso tutta la corsia mancina e dal suo sinistro nascono le occasioni più pericolose del Padova. Pennella per Bonazzoli che spreca, si incarica anche della battuta di tutti i calci piazzati.

Bonazzoli 5,5 - Dal punto di vista del sacrificio poco da eccepire, punge pochissimo in area di rigore avversaria. Ha il pallone per sbloccare il punteggio di testa ma manda alto sopra la traversa.

Guidone 5 -Ritrova il campo dopo lo stop, fa fatica ad intendersi con i compagni. Spreca in piena area di rigore nel corso della ripresa e fin quando è in campo non calcia mai verso la porta di Lamanna. (Dal 70' Cisco 5,5 - Non ha lo stesso impatto di Capello, trova pochi spazi per affondare sulla destra).