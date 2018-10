Le pagelle del Padova - Merelli sciupa tutto, Cappelletti solito goleador

Risultato finale: Perugia - Padova 3-2

Merelli 5 - Stava disputando una prestazione anche convincente, fatta di interventi buoni specie nel primo tempo. Poi però compie un disastro, raccogliendo di mano il retropassaggio di Contessa. Punizione in area e gol di Falasco.

Ravanelli 6,5 - Non è un primo tempo felicissimo da quel lato di campo, dato che il Perugia spinge con forza di là. Lui fa il possibile, salvando sopratutto un tiro di Vido a botta sicura. Esce poi nell'intervallo. (dal 46' Contessa 6 - Con il suo subentro sulla fascia difensiva mancina del Padova ci sono molte più certezze. Ed anche maggiore capacità di spinta, anche se non la mostra appieno).

Capelli 6 - Dalla sua ha in dote una grande esperienza. La mostra nel finale di primo tempo, facendosi abbattere in area di rigore da Gabriel in uscita. Difensivamente parlando però c'è più di una cosa da sistemare stasera.

Trevisan 5 - Il capitano, al fischio finale, sarà tra i peggiori in campo. Non basta il colpo di testa nell'azione del 2-2 a cancellare infatti i suoi ritardi in marcatura sulla prima e sulla terza rete umbra. E ha pure rischiato il rosso.

Cappelletti 7 - Ormai lo conosciamo, sotto-porta è semplicemente una sentenza. Il difensore goleador non tradisce le attese ed anche oggi gonfia la rete avversaria, avventandosi come un falco su una sfera rimasta davanti alla porta.

Mazzocco 5,5 - Non sembra mai riuscire a girare al 100% delle sue possibilità, e a risentirne è lo sviluppo delle azioni bianco-scudate. In realtà lavora maggiormente in fase di non possesso che non con la palla.

Della Rocca 5,5 - Da uno della sua personalità ci si aspetta un altro approccio. Probabilmente anche lo stesso Bisoli che inizia a riprenderlo già nel primo tempo, prima di toglierlo dal campo a metà ripresa. (dal 64' Marcandella 6 - Ingresso positivo il suo: regala vivacità sulla fascia sinistra e voglia di rompere gli schemi con una giocata. Non è bastato, però).

Salviato 6 - Gioca su entrambe le fasce della difesa, facendo quarantacinque minuti a destra e altri quarantacinque a sinistra. Nel complesso non demerita, provando ad alternare le due fasi di gioco.

Clemenza 5,5 - Bisoli lo ha lanciato dal primo minuto tra i titolari, attendendosi forse una risposta dal suo trequartista. Che cerca di liberarsi per fare male, ma in un modo o nell'altro finisce sempre per essere fermato.

Capello 6 - Partita di grande sacrificio, lo si vede probabilmente più volte impegnato a difendere la sua area sui palloni fermi che non sull'altro fronte, provando a far gol. Uno lo realizza: freddo su rigore. Ma per il resto non si vede.

Bonazzoli 6 - Più nel vivo della manovra rispetto al compagno di squadra Capello, non riesce però mai ad inquadrare lo specchio della porta avversaria. Ci va vicino in un paio di circostanze, muovendosi comunque tanto. (dall'88' Pinzi s.v.)