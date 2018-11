Le pagelle del Padova - Perisan, errore fatale. Bonazzoli sprecone

Risultato finale: Padova-Carpi 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perisan 4,5 - Nell'unico tiro in porta del Carpi nel primo tempo commette l'errore decisivo, si fa goffamente sfuggire la sfera nel tiro non incontenibile di Jelenic. E' la rete della sconfitta del Padova, salvato dal palo nella ripresa.

Zambataro 6 - Mezzo voto in meno per una ripresa in difficoltà rispetto alla prima frazione ottima, spinge spesso lungo la corsia destra mentre nel secondo tempo soffre le iniziative di Piscitella.

Cappelletti 5,5 - Non un pomeriggio facile quello dell'Euganeo per il centrale del Padova, ha un cliente difficile come Mokulu. Perde qualche duello con l'attaccante del Carpi, va spesso in seria difficoltà.

Ceccaroni 6 - Dopo soli cinque minuti di partita viene spostato lungo la corsia mancina per l'uscita di Contessa, inizio timido poi nella ripresa riesce a rendersi pericoloso in sovrapposizione. Sfiora anche il grande gol dalla distanza con il sinistro.

Contessa sv - Sfortunatissimo il terzino di Foscarini, alla prima azione accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo dopo soli cinque minuti di contesa. (Dal 5' Ravanelli 5,5 - Entra a freddo per l'infortunio di Contessa, una serie di appoggi sbagliati e da uno di questi nasce la rete di Jelenic che sblocca la sfida. Dal 68' Vogliacco 6 - Il Carpi non attacca più dopo il suo ingresso in campo, non corre alcun rischio).

Mazzocco 5,5 - Solito apporto sul piano del dinamismo per dare maggiore vivacità agli affondi del Padova, perde lucidità con il passare dei minuti. Commette qualche errore di troppo nel finale di gara.

Belingheri 5 - Mai veramente in partita l'ex mediano del Livorno, lanciato dal primo minuto da Foscarini ma delude. Viene sempre schermato bene da Concas non riuscendo mai a catalizzare la manovra del Padova.

Pulzetti 6 - Fa valere l'esperienza in tanti duelli in mezzo al campo, è il primo a sfiorare la rete dell'eventuale vantaggio. Non si risparmia, rincorre l'avversario con mestiere.

Minesso 5 - Galleggia lungo la trequarti campo, mai realmente pericoloso per tutto il corso della sfida. Sbaglia qualche uno contro uno, nell'unica occasione in cui riesce a sgusciare Bonazzoli spreca il suo ottimo invito. (Dal 77' Clemenza sv).

Bonazzoli 5 - Non una grande prestazione per il giovane attaccante del Padova, ha due buone occasione in entrambi i tempi ma spreca malamente. Non incidono nemmeno i suoi calci piazzati.

Capello 5 - Uno dei pochi in avanti a creare grattacapi alla retroguardia del Carpi, si muove bene tra le linee ma non viene mai seguito dal resto dei compagni. Troppo ingenuo nel finale, si fa espellere per eccesso di proteste.