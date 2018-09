Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Foggia-Padova 2-1

Luca Ravanelli

Merelli 5,5 – Nel primo tempo nega più volte il gol ai padroni di casa, ma nella ripresa buca l'intervento sulla conclusione di Kragl, spianando la strada al successo pugliese. Non può nulla sul gol di Cicerelli.

Trevisan 6 – Talvolta ruvido negli interventi ma sempre efficace. Da un suo fallo di mano nasce però il gol di Kragl su punizione.

Capelli 6 – Coadiuva i compagni di reparto con ordine, sempre puntuale nelle chiusure.

Ravanelli 6,5 – Il migliore della retroguardia patavina. Un muro contro cui si infrangono i tentativi del Foggia.

Contessa 6,5 – Tra i più pericolosi del Padova, specialmente nel primo tempo. Serve a Mazzocco un traversone col contagiri sul momentaneo vantaggio.



Cappelletti 6 – Diligente nel suo lavoro di schermo davanti alla difesa, disinnesca efficacemente il dirimpettaio Carraro.

Belingheri 5,5 – Si fa vedere poco palla al piede limitandosi al compitino. Dal 75' Pulzetti - sv

Mazzocco 6 – Sigla un bel gol al suo esordio con i biancorossi, disputando un buon primo tempo. Cala nella ripresa, andando spesso in difficoltà sulle incursioni di Kragl.

Sarno 5,5 – Non la migliore prova al ritorno in campo contro la sua ex squadra. Prova qualche spunto ma senza incidere. Dal 57' Broh 5,5 – Il suo ingresso non riesce a donare l'attesa vivacità alla squadra.



Bonazzoli 5,5 – Corre e sgomita, ma la difesa lo costringe a giocare distante dalla porta limitandolo. Dal 68' Clemenza 6 – Entra con il giusto piglio, scodellando in area alcuni palloni invitanti.

Capello 5 – Non pervenuto e meno mobile del compagno di reparto. Mai un acuto dai suoi piedi.