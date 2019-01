Le pagelle del Padova - Trevisan pesca il jolly, follia di Cappelletti

Risultato finale: Venezia-Padova 2-1

© foto di Andrea Rosito

Minelli 6 - Quando viene chiamato in causa mette la sua firma, superba la parata sulla punizione di Schiavone. Non può nulla sue due reti del Venezia, spiazzato dal calcio di rigore di Di Mariano.

Andelkovic 5,5 - Partita emozionate per lui che fino a qualche settimana fa era protagonista al Penzo, qualche incertezza e la macchia di quel colpo di tacco in area avversaria dal quale poteva nascere sicuramente qualcosa di più pericoloso.

Cherubin 6 - Prestazione sufficiente per il baluardo della retroguardia patavina, fa buona guardia sui traversoni provenienti dalle corsie esterne. Buono il suo lavoro in gioco aereo sugli attaccanti di casa.

Trevisan 7 - E' il protagonista principale del derby veneto, pesca il jolly con un mancino magico che rimette in parità la sfida. Non basta per il Padova, a volte rattoppa anche i buchi sulle sovrapposizioni di Zampano.

Morganella 5,5 - Troppo timido l'ex laterale del Palermo, non ripete l'ottima prestazione della giornata passata. Viene spesso servito dai compagni ma non riesce quasi mai a sfondare lungo la corsia esterna.

Mazzocco 5,5 - Non una grandissima prestazione per il centrocampista del Padova, dinamico ma poco incisivo. Dialoga spesso con Morganella ma non riesce ad incidere per tutto il corso del primo tempo. (Dal 46' Clemenza 6,5 - Cambia il volto del Padova con il suo ingresso in campo, sua la punizione dal quale nasce la rete di Trevisan).

Calvano 6 - Uno dei pochi a salvarsi nell'asfittico centrocampo della formazione ospite, ci mette tutta l'energia per contrastare i portatori di palla del Venezia. Uno degli ultimi a mollare nel derby veneto.

Pulzetti 5,5 - Combattivo ma poco concreto il capitano del Padova, prova a metterci la sua esperienza subendo anche qualche colpo. In alcune fasi però abbastanza compassato. (Dal 80' Marcandella sv).

Cappelletti 4,5 - Viste le non perfette condizioni di Longhi, Bisoli sceglie lui lungo l'out mancino in un ruolo non propriamente suo. Poche volte chiamato in causa e sofferente sulle numerose sovrapposizioni di Zampano. Nel finale colpisce incomprensibilmente il pallone con il braccio dal quale nasce il penalty decisivo per il Venezia.

Bonazzoli 5,5 - Prova a svariare continuamente alle spalle di Mbakogu creando sempre apprensioni alla retroguardia del Venezia, tra i più attivi dei suoi senza però riuscire ad essere decisivo al momento giusto.

Mbakogu 6 - Tiri in porta, zero ma combattivo lungo tutta la zona offensiva. Suo il colpo di testa dal quale nasce la rete di Trevisan. Prestazione d'attesa e di sacrificio per l'ex attaccante del Carpi. (Dal 90' Lollo sv).