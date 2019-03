Le pagelle del Palermo - Bene Puscas, rosso inutile per Nestorovski

Risultato finale: Cosenza-Palermo 1-1.

Brignoli 6.5 - Nel finale compie un super intervento su Tutino. Non viene impegnato moltissimo, ma risponde con un paio di interventi decisivi. Grazie alla sua parata i rosanero conquistano un buon punto.

Rispoli 6 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa alza il suo raggio d'azione e i rosanero aumentano la pericolosità offensiva.

Bellusci 6 - Con le buone e con le cattive porta a casa una buona prestazione. Non concede moltissimo, soltanto sui palloni alti ha qualche difficoltà.

Rajković 6 - Maniero gli crea qualche grattacapo sui cross, ma nel complesso riesce a giocare una buona partita, soprattutto nella ripresa.

Aleesami 5.5 - Non spinge molto e quando lo fa non è preciso al cross. Deve assolutamente migliorare sotto diversi punti di vista, in questo momento del campionato serve la sua esperienza.

Moreo 6.5 - La mossa di Stellone paga solo a metà. Si muove molto bene in un ruolo non suo, spesso prova a creare giocate in fase offensiva, entrando nell'azione del gol di Nestorovski.

Murawski 5.5 - Inizia bene il match, ma con il passare dei minuti perde troppi contrasti in mezzo al campo. È costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 46' Haas 6 - Buon impatto sulla sfida, con il suo ingresso si alza la qualità in mezzo al campo).

Jajalo 6.5 - Uno dei più propositivi, cerca spesso la conclusione dalla distanza. Molto reattivo, soprattutto nel finale di gara.

Trajkovski 6 - Va ad intermittenza, non riesce a dare il giusto spunto a tutto l'attacco. Male anche in fase di non possesso. (Dal 95' Fiordilino s.v.).

Nestorovski 6 - Segna il gol dopo il primo pallone toccato, ma poi si vede pochissimo. Nel finale sciocchezza clamorosa con un rosso evitabile, salterà una sfida importantissima.

Puscas 6.5 - Non si vede molto in zona gol, ma sulla destra diventa un fattore determinante. Sigla l'assist per il gol di Nestorovski, si sacrifica durante tutto il match. (Dal 74' Lo Faso 5.5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, non si vede molto).