Le pagelle del Palermo - Brignoli e Puscas sugli scudi, Salvi appannato

Risultato finale: Perugia-Palermo 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 7.5 - Due enormi parate nel primo tempo, un rigore neutralizzato nella ripresa. C’è molto di suo nella vittoria conquistata quest’oggi dal Palermo.

Salvi 5.5 - Rischia di rovinare tutto con due leggerezze, una per tempo. La seconda vale un penalty per il Perugia, ma per sua fortuna Brignoli è in giornata di grazia.

Bellusci 6 - L’asse con Rispoli funziona molto bene. Da un suo lancio nasce l’azione che porta al raddoppio.

Szyminski 6 - Sempre attento in chiusura, c’è feeling con il suo compagno di reparto.

Rispoli 6.5 - E’ uno dei leader di questa squadra e anche oggi fa il suo dovere. Propizia il secondo gol di Puscas con un gran cross dalla destra.

Jajalo 6 - Corre moltissimo in mezzo al campo, talvolta a discapito di un pizzico di lucidità.

Haas 6 - Ingenuo l’intervento che gli costa un giallo, ma riesce comunque a conviverci. Dall’81’ Chochev SV.

Aleesami 6 - Prestazione positiva in entrambe le fasi di gioco.

Falletti 6 - Si accende ad intermittenza e quando lo fa crea scompiglio. Gli manca la giusta continuità nei novanta minuti. Dal 72’ Fiordilino - Aiuta i compagni nel finale.

Trajkovski 7 - Decisamente ispirato questo pomeriggio. Fa sempre la cosa giusta quando entra in possesso della sfera.

Puscas 7.5 - Implacabile dalle parti di Gabriel. Apre e chiude le danze con una rete per tempo, trascinando i suoi alla vittoria. Dal 78’ Moreo SV.