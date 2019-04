Le pagelle del Palermo - Brignoli ingenuo, Falletti protagonista

Risultato finale: Livorno-Palermo 2-2

© foto di Federico Gaetano

Brignoli 5 - Il tiro da centrocampo di Diamanti nel primo tempo è un'avvisaglia che dovrebbe servire da monito, ma così non è: ancora lontano dai pali, si fa sorprendere dal trequartista amaranto. Pochi minuti dopo lo fredda Raicevic, da due passi.

Rispoli 5,5 - Si perde Gasbarro che sul secondo palo deve solo appoggiare in rete: per sua fortuna Rajkovic si supera e salva il risultato. Di rado trova lo spunto a destra: si limita ad accompagnare le discese dei rosanero, senza pennellare palloni invitanti. (Dal 78' Szyminski s.v.).

Bellusci 5,5 - A bilancio molti disimpegni ben eseguiti che alleviano la pressione amaranto sulla difesa del Palermo. Sbaglia poche scelte e collabora a dovere con Rajkovic. Nel recupero però travolge Raicevic e rimedia un rosso diretto.

Rajkovic 6,5 - Si muove in sintonia con il partner Bellusci, dividendo con ordine gli oneri in rottura. La cartolina del suo pomeriggio è l'incredibile salvataggio sulla linea di porta in opposizione al colpo di testa di Gasbarro. Un solo neo: perde il duello aereo con Gonnelli, che fornisce l'assist a Raicevic.

Aleesami 5 - Marcatura leggera che consente a Raicevic di infilare l'illusorio due a uno per il Livorno. Su e giù per la corsia quasi per inerzia, senza creare superiorità o imbeccare uno degli attaccanti. Con un colpo di coda partecipa alla trama capitalizzata da Trajkovski.

Murawski 5,5 - Allarga spesso la posizione per dettare linee di passaggio più sicure per il portatore di palla. Scolastico, non è protagonista di gravi disattenzioni ma influisce poco sull'economia della partita.

Jajalo 5,5 - Prova a fungere da equilibratore e inizialmente non si sbottona per garantire copertura alla difesa. Ammonito al cinquantaduesimo per un fallo su Diamanti, rischia la seconda sanzione per un blocco su Di Gennaro, giudicato regolare dall'arbitro.

Fiordilino 6,5 - Abbina bene palleggio e interdizione, garantendo dinamismo e buona proprietà in transizione. Coinvolto nell'azione conclusa dal fallo da rigore di Boben con una bella combinazione con Falletti. Poco dopo l'ottantesimo è messo k.o. dai crampi. (Dall'83' Trajkovski 6,5 - Deposita il tap-in e fissa il parziale sul due a due).

Falletti 7 - Fuori fase nei minuti iniziali: prima un'esecuzione non da lui sul primo corner conquistato dai rosanero, poi il body-check su Di Gennaro in una zona non critica del campo. Ha il grande merito di propiziare il vantaggio rosanero con l'uno-due rapido con Fiordilino e la sterzata che induce all'errore Boben. Copione che si ripete nel secondo tempo: forse spinto da dietro in area da Agazzi, non secondo Di Paolo che lo invita a rialzarsi.

Nestorovski 6,5 - Fatica a carburare e in avvio non lega con il resto dell'attacco. Poi però cresce gradualmente ed è anche premiato dagli episodi della gara: Falletti guadagna un penalty che lui trasforma con freddezza. (Dal 71' Puscas 6 - Controllo sbagliato che si trasforma in un assist involontario per Trajkovski).

Moreo 6,5 - Posizione in campo molto fluida: svaria su tutto il fronte per moltiplicare le soluzioni offensive per i rosanero. Una bella torre che manda in porta Falletti, protagonista sul due a due con un mancino strozzato che giunge a Trajkovski con la complicità di Puscas.