Le pagelle del Palermo - Brignoli si esalta, Puscas poco incisivo

Risultato finale: Palermo-Foggia 0-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Brignoli 6,5 - Quasi un'intera partita da spettatore non pagante, si esalta nel finale. Ingaggia un duello a distanza con Iemmello, decisivo sulle conclusioni dell'attaccante del Foggia per il pareggio finale.

Rispoli 6 - Prova generosa del capitano del Palermo, quando ha spazio affonda lungo la destra mentre rimane bloccato diligentemente nelle poche occasioni che il Foggia prova a rendersi pericoloso. Intelligente nel leggere i momenti della partita.

Bellusci 6 - Il Foggia attacca davvero pochissimo per mettere in difficoltà la retroguardia del Palermo, quando c'è da marcare Iemmello non si fa trovare impreparato. Di testa sfiora anche la gioia personale con un terzo tempo perfetto.

Szyminski 6 - Abbastanza simile il giudizio rispetto a quello del compagno di reparto Bellusci, rischia soltanto in un'occasione quando Iemmello mette in difficoltà Brignoli. Per il resto ordinaria amministrazione.

Salvi 6,5 - Una presenza costante lungo la corsia mancina nonostante preferisca il versante opposto, dialoga bene anche con Trajkovski. A volte costretto a rientrare sul destro per crossare ma tiene sempre in apprensione Ngawa prima e Loiacono poi.

Haas 6,5 - Fino al momento della sostituzione è risultato tra i migliori in campo, prova spesso a cambiare passo in mezzo al campo per catalizzare la manovra rosanero. Peccato per il colpo subito alla testa che lo costringe a lasciare il campo. (Dal 66' Chochev 5,5 - Il suo ingresso in campo non è dei migliori, fatica ad entrare in partita e poco nel vivo della manovra).

Jajalo 5,5 Un primo tempo autoritario, una ripresa con una marcia ridotta. Scherma quando pò Leandro Greco, sfortunato quando va alla conclusione dalla distanza. Gli manca la giusta continuità durante la partita.

Murawski 5 - Non incide, mai nel vivo della manovra del Palermo. Il centrocampista polacco fa fatica ad entrare in partita, spesso chiuso bene da Busellato che li lascia davvero poco spazio. Si prende anche un giallo abbastanza severo. (Dal 90' Fiordilino sv).

Falletti 6,5 - Gli manca soltanto il gol, quello che si divora dopo nemmeno un minuto di gara e quelli che gli nega in più di un'occasione Leali. Rimane comunque uno dei più positivi, capace di rendersi pericoloso quando viene innescato dai compagni. (Dal 78' Cannavò sv).

Trajkovski 6 - Se a Falletti manca il gol, all'attaccante macedone la giocata decisiva per fare la differenza. Le qualità ci sono tutte, le mette in mostra a tratti saltando spesso Ngawa. Tanti palloni spediti in mezzo per Puscas ma soltanto un tiro verso la porta di Leali.

Puscas 5,5 - Mezzo voto in più per un finale di gara in cui ha cercato in tutti i modi il gol, nella prima frazione viene praticamente imbavagliato da Billong. Si inventa da solo due occasioni, una alta di poco e l'altra che chiama Leali alla grande parata ma che non basta per trovare la vittoria.