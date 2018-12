Le pagelle del Palermo - Chochev, rete liberatoria. Trajkovski prezioso

Risultato finale: Palermo-Ascoli 3-0

© foto di Federico Gaetano

Brignoli 6 - Viene salvato dalla traversa in occasione del destro di Cavion, per il resto ordinaria amministrazione per l'ex estremo difensore del Benevento che termina la sua sfida senza reti subite.

Rispoli 6,5 - Quando c'è da sovrapporsi non si tira mai indietro, ottimo il dialogo con Trajkovski. Arriva spesso indisturbato sul fondo per scodellare traversoni interessanti per Stefano Moreo.

Bellusci 6 - Sfida da ex di turno per il centrale dei rosanero, l'attacco dell'Ascoli non gli crea tanti grattacapi e non ha problemi nel contenere sia Rosseti che l'ex Foggia Giacomo Beretta.

Rajkovic 6,5 - Quasi identico discorso fatto per il compagno di reparto, per vie centrali gli ospiti non riescono a sfondare e lui ha vita facile. Nel finale timbra l'assist vincente per la rete di Szyminski.

Aleesami 6 - L'Ascoli attacca meno sulla sua corsia, svolge compiti prettamente difensivi senza soffrire più di tanto. Qualche sovrapposizione interessante, nella ripresa però è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 63' Szyminski 6,5 - Entra a freddo per l'infortunio del norvegese, nel finale è più lesto di tutti ad insaccare la rete del definitivo tris rosanero).

Haas 5,5 - Gli manca la giocata decisiva per dare una svolta alla sua partita, ha una grandissima occasione in area di rigore ma spreca malamente. Meglio invece in fase di contenimento. (Dal 73' Murawski 6 - Si piazza in mezzo al campo e gestisce gli ultimi minuti di partita con maturità).

Jajalo 6 - Per un tempo è la solita diga davanti alla retroguardia del Palermo schermando bene Ninkovic, cala fisicamente nella ripresa ricevendo anche il cartellino giallo per un intervento duro ai danni di Rosseti.

Chochev 6,5 - Un gol liberatorio per il centrocampista bulgaro, un gol prezioso per il Palermo che chiude la sfida nel momento più difficile. Ci mette la sua firma nella vittoria importantissima di questa sera. (Dal 83' Fiordilino sv).

Falletti 6,5 - Un puntello sempre pericoloso per la retroguardia dell'Ascoli, si sposta da un versante all'altro con naturalezza. Gli manca soltanto la gioia del gol che sfiora dalla distanza in più di un'occasione.

Trajkovski 7 - Tra i migliori in campo della sfida, era in dubbio alla vigilia e ripaga la fiducia di Stellone. Quasi tutti i pericoli del Palermo nascono dal suo destro, dà il via all'azione del raddoppio di Chochev.

Moreo 6,5 - Il giocatore più prezioso nell'economia del gioco rosanero, il Palermo si affida alle sue spalle larghe per creare occasioni da rete. Mette pressione a Perucchini in occasione dell'autorete, un pericolo costante per la difesa dell'Ascoli.