Le pagelle del Palermo - Coronado il migliore, Gnahoré sottotono

Risultato finale: Palermo-Carpi 4-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 6 - Spettatore non pagante, compie pochissimi interventi. Sempre attento, nessuna sbavatura durante tutto il match.

Dawidowicz 6 - Gestisce bene tutte le verticalizzazioni degli avversari, non si fa mai sorprendere.

Rajković 6.5 -Compie un paio di interventi decisivi, bloccando le giocate del Carpi. Bene anche sui palloni alti.

Szymiński 6 - In fase difensiva non ha moltissimo lavoro da svolgere, spesso viene chiamato in causa per impostare il gioco.

Rispoli 7 - Bittante lo limita nel primo tempo, poi prende campo e non si ferma più. Bellissimo l'assist per il gol del 2-0.

Murawski 6 - Nel primo tempo è molto propositivo, piccola involuzione nella ripresa. Nel finale colpisce anche il palo, decisiva la deviazione di Colombi.

Jajalo 7 - Compie il primo errore dopo qualche minuto, poi non sbaglia più niente. Serve palloni e verticalizza, domina in mezzo al campo. (Dal 75’ Fiordilino 6 - Entra bene in campo, si fa trovare sempre pronto).

Gnahoré 5.5 - Bene sul recupero palla, ma compie qualche imprecisione di troppo quando deve iniziare il gioco. Nel primo tempo sfiora un gran gol dalla distanza.

Rolando 6.5 - Sulla valutazione finale pesa anche un tiro poco cattivo a pochi passi da Colombi. Bene nell'uno contro uno, ottimo assist per La Gumina. (Dall’84’ Fiore s.v.).

Coronado 9 - Tre gol, una partita da incorniciare. Il numero 10 è il collante tra centrocampo e attacco, non dà punti di riferimento. E la sua qualità decide il match.

La Gumina 7 - Non ha molte occasioni, ma una delle poche la mette dentro. Bene anche nei movimenti senza palla. (Dal 79’ Moreo s.v.).