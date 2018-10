Le pagelle del Palermo – Decide Nestorovski, male Trajkovski

Risultato finale: Palermo-Crotone 1-0.

Brignoli 6 - Non compie moltissimi interventi, soprattutto nel primo tempo. Molto attento su tutti i palloni che piovono dalle sue parti.

Salvi 6 - Non lascia molto spazio alle giocate di Nalini nel primo periodo, chiude molto bene anche quando si ritrova Stoian dalle sue parti.

Bellusci 6.5 - Sempre molto deciso negli interventi, concede davvero poco. Nel finale compie un paio di chiusure decisive.

Rajkovic 6 - Un po' meno preciso rispetto al compagno di reparto, ma gioca comunque una buonissima partita. Quando ha spazio si butta anche in avanti.

Aleesami 6 - Qualche buona giocata in fase offensiva, anche se spesso viene chiuso. Dà il suo contributo anche in copertura.

Murawski 6 - In mezzo al campo riesce a recuperare molti palloni, quando ha spazio prova anche la conclusione. Nel finale sfiora un gran gol.

Jajalo 6.5 - Due buonissime occasioni dalla distanza, quando può impensierisce Cordaz. Tutti i palloni più pesanti passano dai suoi piedi.

Haas 6 - Prova di sacrificio e di sostanza, gioca molto bene sull'anticipo e sulla ripartenza. (Dal 63' Rispoli 6.5 - L'uomo in più, con la sua esperienza spacca il match in due).

Trajkovski 5.5 - È molto propositivo, ma da un giocatore della sua classe ci si aspetta sempre una prestazione di livello. (Dal 76' Falletti 6 - Entra bene in campo, tra le linee non dà punti di riferimento).

Nestorovski 7 - Ha una rabbia agonistica dentro e si vede sin dai primi minuti. Non smette mai di crederci e nel momento più difficile si carica la squadra sulle spalle. Segna un gol davvero pesante per la classifica. Ma soprattutto per il morale.

Puscas 5.5 - Viene servito poco, ma spesso si eclissa dietro la linea difensiva degli avversari. (Dal 70' Moreo 6.5 - Due grandissime occasioni appena entra, dà vitalità all'attacco).