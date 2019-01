Le pagelle del Palermo - Errore decisivo di Trajkovski, bene Jajalo

Risultato finale: Palermo-Salernitana 1-2.

Brignoli 6 - Ha poche colpe sui due gol, per il resto del match non subisce moltissimi tiri nello specchio della porta. Attento soprattutto sui palloni alti, dove non concede moltissimi ai suoi avversari.

Rispoli 6 - Solita prova in fase offensiva, è praticamente un attaccante aggiunto. Quando parte in campo aperto è davvero imprendibile, sfiora un gran gol su un coast to coast di 70 metri. Sbaglia soltanto nel finale: quel tiro forzato nel finale, con il senno di poi, è stata una pessima idea.

Szymiński 6 - Molto attento in lettura, chiude bene gli spazi. Quando i compagni vanno in difficoltà prova sempre a metterci la pezza. Gestisce tutta la linea.

Rajković 6 - Gioca con attenzione e concede pochissimo agli avversari. È costretto ad uscire all'inizio del secondo tempo per via di un problema al polpaccio. (Dal 49' Pirrello 6 - Entra bene in campo, anche se è troppo nervoso. Prende un cartellino giallo davvero evitabile).

Accardi 5.5 - Buona prova nel primo tempo, dove non ha molto lavoro da svolgere. Nel secondo tempo va in difficoltà sui cambi di direzione di Akpa e spesso è costretto a regalare calci di punizione pericolosi. (Dall'84' Salvi s.v.).

Haas 5.5 - Non brilla moltissimo, soprattutto nel momento chiave del match. Manca in inserimento, dalle sue parti il Palermo non riesce mai a creare moltissimi pericoli. (Dal 60' Puscas 5.5 - Viene servito pochissimo, ma è pur vero che non riesce mai a trovare le giuste distanze).

Jajalo 7 - L'uomo ovunque del Palermo. Gestisce, recupera e segna anche. Un centrocampista del genere fa comodo ai rosanero e non sfigurerebbe nemmeno nella massima serie.

Chochev 6.5 - Gioca una gran bella partita, soprattutto in fase di interdizione. Sporca le linee di passaggio e intercetta molti palloni. Ma non solo, in inserimento diventa un'arma in più.

Falletti 6 - Quando accende la luce si illumina tutto il Barbera. Il problema è la costanza: le sue qualità devono essere messe in campo almeno per trenta minuti. Altrimenti la squadra soffre nell'ultimo passaggio.

Trajkovski 5 - Nei primi minuti crea scompiglio, poi si perde durante il match. Da giocatori come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, soprattutto in gare bloccate come questa. Ma la nota negativa resta quel pallone perso nel finale: troppi ricami e dribbling, rischiosi contro una squadra chiusa e pronta a ripartire con quattro uomini.

Moreo 6 - È uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo. Sponde, sportellate e tanto altro ancora: non ha molti palloni sui piedi per far gol, ma comunque gioca una buonissima partita e aiuta moltissimo la squadra negli ultimi trenta metri.