Le pagelle del Palermo - Falletti in gol, Brignoli compie due parate decisive

Risultato finale: Spezia-Palermo 1-1

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Brignoli 6,5 - Salva due volte su Gyasi, anche se l’attaccante dello Spezia è poco freddo in certi frangenti. Capolavoro il colpo di reni sulla conclusione sporca di Mora.

Salvi 6 - Quando lo Spezia spinge dalla sua parte va in difficoltà, quando spinge sulla destra però sceglie sempre i tempi della discesa provando il cross verso il centro (Dal 76’ Rispoli sv).

Bellusci 6 - Quando però gli avversari accelerano va in difficoltà ma quando fa valere il fisico non ce n’è per nessuno.

Rajkovic 6,5 - Regge la forza d’urto dello Spezia specialmente nella prima frazione di gara. Partita sufficiente la sua.

Aleesami 6 - All’inizio lo Spezia gode di troppa libertà sulla fascia di sua competenza, meglio gli spunti in attacco.

Falletti 7 - Accelera spesso sulla fascia destra. Non perdona Lamanna quando trova il gol che porta in vantaggio i suoi.

Murawski 6 - Non sempre è sul pezzo ma lotta e combatte in mezzo al campo. Lascia il campo dopo aver ricevuto un giallo (Dal 67’ Chochev 6 - Entra bene in partita mettendo tanto dinamismo in campo)

Jajalo 6,5 - Sua la prima occasione del match con una conclusione dalla distanza. Fa girare sempre il pallone.

Trajkovski 5,5 - Quando scambia con le due punte diventa praticamente imprendibile per i difensori dello Spezia. Cala vistosamente nella ripresa.

Moreo 6,5 - Prova in due occasioni la conclusione verso la porta ma sulla sua strada trova un super Lamanna. Perfetto l’assist per il gol di Falletti.

Puscas 5,5 - Lavoro sporco per i compagni ma alla fine le conclusioni verso la porta non sono molte (Dall’84’ Embalo sv).