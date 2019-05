Le pagelle del Palermo - Haas regala una speranza, Moreo mai domo

Risultato finale: Ascoli-Palermo 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 6 - Non può nulla sul destro ravvicinato di Addae nel secondo tempo, subisce davvero pochissimi tiri verso lo specchio della porta. Si dimostra abile a pescare i compagni con le rimesse dal fondo.

Szyminski 5,5 - Non è propriamente un terzino di ruolo, non spinge come Mazzotta ma nell'unica occasione che si stacca dà il via all'azione de vantaggio. Commette l'errore di farsi anticipare da Addae nell'azione del gol dell'Ascoli.

Bellusci 6 - Partita da ex di turno per il centrale del Palermo, fronteggia Chajia ma non soffre. Letture corrette, pochi pericoli specie lungo il corso di tutta la prima frazione.

Rajkovic 6 - Potrebbe apparire ruvido in qualche intervento, il cinque di rosanero però sbaglia pochissimo. Marca da vicino Ardemagni, gli concede pochissimo spazio e nessuna occasione.

Mazzotta 6,5 - Complici anche le poche sovrapposizioni di Laverone, ha spazio per la sua gamba lungo la corsia mancina. La spina nel fianco per la difesa dell'Ascoli, diversi traversoni interessanti per i compagni. (Dal 90' Aleesami sv).

Murawski 5,5 - Ordinaria amministrazione per il centrocampista polacco, gestisce numerosi palloni con personalità ma senza far cambiare marcia al Palermo. Ci si poteva aspettare qualcosina in più. (Dal 70' Fiordilino 6 - Buon impatto con la sfida, lotta su ogni pallone).

Jajalo 6,5 - Passaggi scolastici e abbastanza ordinato in mezzo al campo, francobolla discretamente bene anche Amato Ciciretti in fase di non possesso. Sua la giocata decisiva, assist al bacio per Haas e tre punti di platino.

Haas 7 - Un primo tempo non propriamente dei migliori, prende qualche scelta sbagliata. Alza i giri del motore nel secondo tempo, tanta pressione ed inserimento perfetto che vale il gol vittoria.

Trajkovski 6,5 - Prova a prendere per mano il Palermo, il numero dieci macedone a tratti diventa imprendibile per la retroguardia dell'Ascoli. Ci mette lo zampino sulla rete di Moreo, si vede annullare la rete

Moreo 7 - Si sobbarca il peso dell'attacco rosanero, spalle larghe per l'ex Venezia. Fa quasi tutto bene, a volte pecca in fase conclusione. Potrebbe essere più freddo ma nel momento opportuno porta avanti il Palermo. Pericolo costante per la difesa dell'Ascoli.

Puscas 5,5 - Chiamato a sostituire Nestorovski, finisce per far rimpiangere il macedone. Prova a rendersi pericoloso, gli manca lo spunto. Spreca una buonissima occasione nel primo tempo dopo l'assist di Moreo. Non punge. (Dal 77' Falletti sv).