Le pagelle del Palermo - In ombra Jajalo, ancora decisivo Puscas

Risultato finale: Palermo-Cosenza 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 - Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Baclet, il Cosenza raramente riesce ad inquadrare lo specchio della porta e per lui quello del Barbera è un pomeriggio abbastanza tranquillo.

Bellusci 5,5 - Il cartellino giallo preso nel primo tempo ne condiziona la sua prestazione, viene puntato spesso dagli avanti del Cosenza. Qualche leggera disattenzione per l'ex Ascoli. (Dal 70' Falletti 6,5 - Il suo ingresso in campo serve a scompaginare la rocciosa difesa del Cosenza, provoca nel finale l'espulsione di Idda).

Struna 6,5 - Nei momenti di maggior difficoltà viene chiamato in causa per iniziare la manovra del Palermo, sempre pulito nel servizio ed efficace nelle chiusure. Ammonito nel finale per un parapiglia in area di rigore dei rosanero.

Rajkovic 6 - Il Cosenza attacca poco dalle sue parti, il difensore rosanero ha vita facile in questa sfida. Di testa sbaglia veramente poco, prestazione abbastanza sufficiente per lui.

Salvi 6 - Quando meno te lo aspetti arriva il suo colpo di testa vincente, nemmeno il tempo di terminare i festeggiamenti che si dimentica completamente di Baclet che sigla il pareggio da pochi metri.

Jajalo 5 - Giornata da dimenticare per il mediano rosanero, più di un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Sbaglia una grande serie di appoggi semplici in mezzo al campo, non è in partita.

Murawski 6,5 - Percorre tantissimi chilometri in questa sfida, non si ferma un attimo e battaglia a denti stretti. Ricuce sugli errori dei compagni e spesso viene bersagliato dagli interventi duri degli ospiti. (Dal 83' Haas sv).

Aleesami 7 - Spina nel fianco della retroguardia del Cosenza, quando affonda lungo l'out mancino diventa quasi imprendibile. Grande la sua intenzione nel finale di gara che dà il via all'azione del rete da tre punti di Puscas.

Trajkovski 6,5 - Durante tutto il corso della sfida diventano tante le giocate di classe del dieci rosanero, ben tre tunnel ai danni dei diretti avversari e una punizione nel primo tempo che esce davvero di pochissimo.

Nestorovski 6,5 - Un primo tempo così e così, una ripresa da protagonista. Si divora l'occasione del vantaggio, riceve il giusto pallone da Aleesami e dal suo tocco sotto arriva la rete decisiva di Puscas.

Moreo 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'ex centravanti del Venezia, si rende subito pericoloso di testa poi scompare per lunghi tratti dalla sfida. Non riesce mai a farsi spazio tra le maglie della difesa del Cosenza. (Dal 76' Puscas 7 - Dal Via del Mare al Barbera, entra in campo e consegna tre punti fondamentali per Stellone. Prima coglie la traversa poi sigla il gol della vittoria, oro colato per i rosanero).