Le pagelle del Palermo - Jajalo positivo, Murawski paga per tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 5,5 - Non gli si può rimproverare molto sui tre gol subiti.

Szyminski 5 - Molto in difficoltà nel primo tempo, in particolare quand'è puntato da Di Gaudio. Nella ripresa ha più respiro, ma soffre anche qui quando il Parma va in contropiede.

Struna 5,5 - Non una brutta partita complessivamente, ma è preso in controtempo sul terzo gol di Calaiò. Dal 78' Dawidowicz sv.

Rajkovic 6 - Ingenuo nel commettere fallo da rigore su Munari, si riscatta parzialmente nel finale con un gol da attaccante vero.

Rispoli 5,5 - Va spesso e volentieri sul fondo: è dalla sua parte che arriva il maggior numero di cross nell'area del Parma. Di contro, in fase difensiva non è perfetto e spesso lascia dei buchi dove Di Gaudio si infila, specie nei primi 45'.

Murawski 5 - Appare in difficoltà quando il Parma gioca dal suo lato. Paga per tutti all'intervallo: Tedino lo toglie nel tentativo di recuperare. Dal 45' La Gumina 5,5 - Aggiunge peso offensivo e mette in difficoltà i difensori del Parma, ma spreca male l'unica occasione che ha.

Jajalo 6,5 - Sfortunato protagonista in occasione del vantaggio crociato, nella ripresa prende per mano dei suoi e diventa il migliore in campo del Palermo per distacco. Il croato dispensa a tratti grandi giocate, e l'assist per il gol di Nestorovski è un gioiello.



Gnahorè 6 - Propositivo nel primo tempo, nella ripresa gioca più indietro ma accompagna comunque l'azione offensiva dei suoi.

Aleesami 5,5 - Partecipa agli affondi del Palermo, ma da rivedere in fase di copertura. Posizionato male sul terzo gol del Parma. Dal 74' Rolando 5,5 - Entra anche lui nel forcing finale, ma aggiunge poco al match.

Coronado 5,5 - Dovrebbe prendere per mano la squadra, ma in realtà appare sottotono. Meglio nella ripresa, dove fornisce qualche palla interessante, ma non è il solito Coronado che conosciamo.

Nestorovski 6 - Nel primo tempo si mangia un gol clamoroso, ma si riscatta con una rete da campione nella ripresa.