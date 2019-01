Le pagelle del Palermo - L'attacco non gira, Szyminski sbaglia

Risultato finale: Cremonese-Palermo 2-0

Brignoli 6,5 - Esente da colpe sulla zuccata di Arini e sulla stecca di destro di Migliore. Disinnesca per due volte il mancino mortifero di Piccolo. Una sua uscita spericolata per poco non frutta un'occasione alla Cremonese.

Rispoli 5 - Fuori fase quando il Palermo prova a distendersi: non esibisce la fluidità di corsa e la propensione a spingere che contraddistinguono il suo repertorio. Strefezza è una furia e lo costringe agli straordinari: prova ad opporsi, senza successo.

Bellusci 5,5 - Si sacrifica e spende il fallo su Strizzolo, lanciato in contropiede dall'errore in uscita di Chochev. Sanzione che ne condiziona giocoforza la gara: è costretto in più di un'occasione ad assecondare la corsa degli avversari, senza affondare il colpo.

Szyminski 5 - Fatale la marcatura leggera su Arini, che gli prende il tempo sugli sviluppi di un corner e di testa fa uno a zero, rendendo amaro il rientro negli spogliatoi dei rosanero. Non impeccabile anche in altri disimpegni in contenimento.

Salvi 5,5 - Suo il primo graffio della partita: servito dal radente di Falletti, cerca lo specchio con un destro di prima intenzione che s'impenna. Adattato a sinistra per necessità, non sfonda su Mogos e tradisce qualche scricchiolio in opposizione.

Murawski 5,5 - Inghiottito dalle mille difficoltà della mediana rosanero, martellata dall'intensità e dai ritmi forsennati dei dirimpettai grigiorossi. Un rammendo salvifico su Boultam, che era pronto a colpire sul primo palo. Nella ripresa sparisce ed esce all'ottantaduesimo. (Dall'82' Haas s.v.).

Jajalo 5 - Regia disordinata e confusa. Sbaglia parecchio in uscita e non filtra a sufficienza davanti alla linea. Serve un pallone d'oro a Chochev, che si divora il vantaggio. Cala a picco nel finale.

Chochev 5 - Qualche sbavatura di troppo in transizione e in rottura. Nella prima metà spreca l'occasione più ghiotta per i rosanero: imbeccato da Jajalo, inzucca debolmente a tu per tu con Ravaglia. Non si scuote dopo l'intervallo e torna alla base al settantacinquesimo. (Dal 75' Cannavò 5,5 - Esordio amaro: entra a gara già compromessa).

Falletti 5 - Rifornimento ampiamente sotto le attese alla prima punta. Stellone fa affidamento alla sua rapidità, che non si accende di fatto mai nell'arco dei novanta minuti. Intesa da rivedere con Trajkovski, che gli fa da spalla sulla trequarti.

Trajkovski 5 - Un solo diagonale masticato, poi l'anonimato. Analogamente a Falletti non trova spunti nei duelli con i centrali opposti e fatica terribilmente a servire Moreo prima e Puscas poi. Nel complesso, la sua prova è in perenne calando.

Moreo 6 - Gravita su tutto il fronte, proponendosi ed esibendo qualche spunto interessante. Un grande assolo al quindicesimo che potrebbe avere un epilogo decisamente migliore. Alla mezz'ora è costretto al forfait da un guaio alla cavigilia: lui vorrebbe continuare, ma Stellone evita rischi e gli preferisce Puscas. (Dal 33' Puscas 5 - Sempre spalle alla porta e mai pericoloso dalle parti di Ravaglia).