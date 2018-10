Le pagelle del Palermo - Moreo ispirato, Rispoli folle. Bene la difesa

Risultato finale: Carpi-Palermo 0-3

© foto di Federico Gaetano

Pomini 6 - La serata scivola via con zero affanni, come nella migliore delle previsioni. Assiste al rotondo successo dei compagni limitandosi di fatto al minimo sindacale, senza doversi affidare ad interventi dal coefficiente di difficoltà elevato.

Pirrello 6,5 - Parte integrante di un ingranaggio che questa sera pare essere pienamente collaudato. Scherma bene sul centro-destra, non concede il fianco. Reattivo anche sulle diagonali, come quando mette un rammendo su un'imbucata insidiosa indirizzata a Mokulu. Dopo l'ammonizione Stellone preferisce non correre rischi e lo richiama in panchina. (Dal 71' Salvi 6 - Apporto discreto dopo l'ingresso in campo).

Struna 7 - Se non è impeccabile, poco ci manca: guida Pirrello e Rajkovic con la personalità del veterano, difende a dovere e si concede lo sfizio di impostare dalle retrovie, con risultati convincenti. Grandi meriti nel clean sheet di questa sera.

Rajkovic 6 - Non commette sbavature e si muove in armonia con la linea. Prestazione in parte condizionata dal giallo rimediato al ventisettesimo per una trattenuta ai danni di Arrighini, ma assolve i propri oneri senza strafare.

Rispoli 5 - Sessantacinque minuti di consueta interpretazione magistrale del ruolo: il binario destro è terreno di caccia prediletto e lo dimostra con un'alternanza di sovrapposizioni e ripiegamenti impeccabili. Al sessantaseiesimo la follia: pestone gratuito su Pachonik che gli costa l'espulsione diretta.

Haas 6,5 - Primo tempo da protagonista assoluto: interdisce e rifinisce con buona proprietà. La sua traccia verticale innesca Falletti sul primo gol rosanero. Gestione sapiente nella seconda metà della partita.

Jajalo 7 - Non esibisce il suo miglior repertorio, ma fa due a zero approfittando di una respinta corta di Pomini, gelando un Carpi che sembrava potesse giocarsela anche in inferiorità numerica in quel momento.

Mazzotta 6,5 - La vivacità e l'ampiezza della costruzione rosanero derivano dalla sua verve e da quella di Rispoli sui due binari. Grande approccio che sfocia in una prestazione di personalità. Nella ripresa abbassa lievemente i ritmi, ma resta ampiamente coinvolto.

Falletti 7 - Gli bastano sei minuti per rompere gli indugi: imbucata di Haas, sterzata secca su Buongiorno e diagonale radente in buca d'angolo che fredda Colombi. Raccordo che consente a mediana e tandem di connettersi con continuità e proficuamente.

Moreo 7,5 - Solo una casualità che resti a secco: sforna giocate di qualità per tutto l'arco della gara e si trova a meraviglia con i compagni. Esce dal campo a sette minuti dal novantesimo: rifiata per il weekend?

Nestorovski 7 - Lui e Moreo si cercano, si trovano, ma soprattutto si divertono. Solita generosità premiata al settantacinquesimo dal timbro che chiude i giochi: nasce tutto da un'iniziativa - guardacaso - del partner. Neanche il tempo di esultare e lasca il posto a Puscas. (Dal 77' Puscas s.v.).