Le pagelle del Palermo - Moreo-Nesto rimandati, Trajkovski ci prova

Risultato finale: Salernitana-Palermo 0-0

Brignoli 6 - La serata scivola via senza affanni di sorta: poco male, al primo atto della nuova stagione. Che brividi, però, allo scadere: si lascia sfuggire la sfera su un piazzato velenoso di Di Gennaro, Bocalon ringrazia e insacca, ma per sua fortuna il centravanti granata è in offside.

Szyminski 6 - La retroguardia rosanero non è di fatto mai sottoposta ad una pressione feroce. Soltanto in un paio di circostanze la linea rischia di vacillare, ma per il resto la gara non presenta insidie. Fa il suo e copre con diligenza il centro-destra.

Bellusci 6,5 - Giocate quasi sempre al limite: si prende più di un rischio, ma il bilancio complessivo della gara gli dà ragione. Un salvataggio con il volto da brividi sul tiro-cross di Akpa Akpro. Combina poco quando prova ad impostare dalle retrovie.

Rajkovic 6 - Lavora nell'ombra e passa in sordina, ma il suo contributo è efficace. S'adopera per la squadra, disimpegni non sempre impeccabili, ma risponde presente quando necessario.

Salvi 6,5 - Monopolizza la corsia di destra e si aggiudica nettamente il faccia a faccia con Pucino. Sui suoi piedi una delle chance più nitide della gara, ma calcia addosso a Micai dopo una grande incursione.

Murawski 5 - Cerca di equilibrare le iniziative di Fiordilino con la sua azione di schermo davanti alla retroguardia. Non entusiasma in interdizione, rimedia una sanzione al sessantesimo per un calcione rifilato ad un avversario.

Fiordilino 6 - Luci e ombre. Quel che manca alla sua serata è una miglior gestione dei novanta minuti, ma se il Palermo s'impone in palleggio il merito è soprattutto suo, vero elemento di qualità del reparto.

Mazzotta 5,5 - Premiato indirettamente dagli indugi in proiezione offensiva di Casasola. Una sola discesa nelle prime battute che non sortisce effetti. Bloccato nei metri iniziali del binario di competenza, non trova connessioni con i compagni di ventura. (Dal 75' Rispoli s.v.).

Trajkovski 6 - Alcuni traccianti meriterebbero miglior sorte. Piede tiepido nella prima metà arroventato dalla sassata che lascia di stucco Micai, stampandosi sul montante alto. Richiamato in panchina nel finale. (Dal 78' Falletti s.v.).

Nestorovski 5 - Sognava certamente un debutto stagionale più stimolante. Il partner d'attacco non lo supporta, si batte per dialogare con i centrocampisti, ma è sistematicamente chiuso dagli avversari.

Moreo 5 - L'intesa con Nestorovski pare sepolta e lui non s'adopera per dissotterrarla. Quasi corpo estraneo nel meccanismo rosanero, non punge ed è impacciato nelle movenze. Rilevato da Haas poco dopo l'ora di gioco. (Dal 63' Haas 6 - Cestina una buona occasione dopo una bella sgroppata sul centro-destra).