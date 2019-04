Le pagelle del Palermo - Moreo top per un tempo, delude Puscas

Risultato finale: Pescara-Palermo 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pomini 6 - Ci mette una grande pezza su Gravillon in girata, non ha alcuna responsabilità sulla tre reti del Pescara. Riesce a vanificare quello che può l'esperto estremo difensore del Palermo.

Rispoli 5,5 - Non parte benissimo, accorcia su Monachello ma lascia solo Del Grosso che indisturbato firma la rete del momentaneo vantaggio. Si rende pericoloso nella ripresa con un bel colpo di testa.

Pirrello 6,5 - Approfitta dell'assenza di Rajkovic e Bellusci per riprendersi una maglia da titolare che mancava da inizio gennaio, ripaga la fiducia del tecnico firmando di testa la rete del vantaggio. Sempre pericoloso su azione di corner.

Szyminski 5,5 - Presidia la sua zona di competenza con ordine ed efficacia, meno appariscente del polacco ma anche lui nella ripresa perde qualche misura nell'assalto del Pescara.

Mazzotta 6,5 - Spinge lungo la propria corsia, sempre presente quando chiamato in causa dai compagni. Nella seconda parte di primo tempo scalza Trajkovski per la battuta dei corner e timbra l'assist per Pirrello. (Dal 79' Aleesami sv).

Fiordilino 6 - Si fa scappare in avvio di gara Balzano lungo la destra ma la sua prestazione migliora con il passare dei minuto, l'uomo ovunque del centrocampo rosanero soprattutto nel contrastare i palleggiatori del Pescara. (Dal 71' Murawski 5,5 - Non entra bene in partita e si becca un giallo).

Jajalo 5 - Passaggi scolastici, poco preciso in fase di costruzione della manovra. Perde il duello con Memushaj, il centrocampista del Pescara riesce sempre a uscire vincente dai duelli.

Haas 5,5 - Svolge il compitino in mezzo al campo il centrocampista svizzero, un buon primo tempo ma nella ripresa è in balia dei centrocampisti del Pescara che fanno il bello e cattivo tempo. (Dal 88' Lo Faso sv).

Trajkovski 5,5 - Il macedone comincia con il piede fermamente sull'acceleratore, disegna un destro sfiorando l'eurogol. Passano i minuti ma la sua prestazione non si impenna, anzi. Poco incisivo nella ripresa.

Moreo 6,5 - Nel primo tempo è assatanato, colpisce da ogni parte del campo. Di ottima fattura la sua rete che pareggia momentaneamente i conti, una pecca nella ripresa con la rete divorata che poteva cambiare la storia della sfida.

Puscas 5 - Fa rimpiangere Nestorovski, l'ex Benevento non riesce mai a rendersi pericoloso nonostante un regalo di Scognamiglio. Nel secondo tempo scompare letteralmente dal campo.