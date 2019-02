Le pagelle del Palermo - Nestorovski cuore rosanero, Brignoli incerto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 5 - Non dà una grande sensazione di sicurezza. Evidenti responsabilità sul gol di Tremolada.

Rispoli 6 - Appena può si spinge in avanti. In difesa, seppur con qualche rischio, regge.

Bellusci 6 - Con grinta e orgoglio riesce a tener botta agli attaccanti del Brescia. Un piccolo errore nel finale non macchia la sua prova sufficiente.

Rajkovic 6 - Si integra bene con il compagno e si comporta anche meglio. Dà prova di reattività in più di un'occasione.

Aleesami 6 - Parte forte, trova anche spazio per pungere. Si assesta nella ripresa, ma la sua spinta si fa sentire.

Jajalo 7 - Tanti, tantissimi palloni recuperati. Una centrifuga, indispensabile per Stellone (Dal 90' Chochev s.v. - )

Murawski 6 - In mezzo al campo non sempre riesce a creare gioco. Il mediano ha vissuto serate migliori.

Haas 6 - Tanto brio sulla mediana con più di un'idea interessante. Cala alla distanza (Dal 90' Moreo s.v. - )

Trajkovski 7 - Più di una volta mette in difficoltà il Brescia. Suo l'assist per il gol di Nestorovski. Dà tutto fino alla fine.

Falletti 6.5 Colpisce il palo, si muove bene tra le linee e in sincronia con Trajkovski e Puscas. Manca solo la stoccata vincente. (Dal 75' Nestorovski 7.5 - Entra e segna, una scarica elettrica per i compagni. Peccato per il finale amaro)

Puscas 6.5 - Lotta con gente più esperta, non molla fino alla fine e appena può va anche al tiro.