Le pagelle del Palermo - Nestorovski cuore rosanero, Falletti impreciso

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Brignoli 6 - Non deve compiere interventi complicati. Dà sicurezza al reparto Poco può purtroppo sulle reti.

Szyminski 6 - Prova di sostanza sulla fascia. Non sarà bello a vedersi, ma punta più sulla quantità che sulla qualità.

Bellusci 6 - Tanta grinta, ma anche qualche errore di troppo: sul gol di Adorni poteva, ad esempio far di più

Rajkovic 6.5 - Non sempre è lucido negli interventi, ma sopperisce con il vigore fisico. Sale alla distanza.

Mazzotta 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso. Suo l'assist per il gol di Nestorovski. (dal 78' Aleesami s.v. - )

Murawski 6 - Corre tanto e recupera un buon numero di palloni. Meglio nella prima parte rispetto alla seconda.

Jajalo 6.5 - Rilancia l'azione appena può, va a fiammate nel primo tempo. Deve alzare bandiera bianca per noie muscolari. (dal 67' Fiordilino 6 - Ordinato in mezzo al campo.)

Haas 6 - Ci prova più di una volta a spingere sulla fascia, forse un po' troppo fumoso. In calo nella ripresa.

Falletti 6 - Si divora un gol, più dinamico nella prima parte, al piccolo trotto nella ripresa.

Trajkovski 6 - Si vede subito che è ispirato, ha facilità nel saltare l’uomo ed è galvanizzato dal palcoscenico. Segna un bel gol, cala alla distanza.

Nestorovski 7 - Cuore di capitano, non al meglio, trova il gol, ma poi si ferma per un problema fisico. (dal 34' Puscas 6 - Non trova il gol nel secondo tempo.)