Le pagelle del Palermo - Pomini è attento, Rajkovic sbaglia. Ok Moreo

Risultato finale: Palermo-Livorno 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pomini 7 - Sorpreso dal blitz di Raicevic, che lo buca da due passi. Dopo l'intervallo si oppone alla sventola di Diamanti. All'ottantesimo la vera giocata del suo pomeriggio: smanaccia su un tiro-cross dalla destra, superandosi sul tentativo di ribattuta di Agazzi.

Szyminski 6 - Non ha responsabilità dirette sul timbro di Raicevic e presidia complessivamente bene le zone di competenza. Spartisce a dovere gli oneri in contenimento con Bellusci. Al sessantacinquesimo lascia il posto a Trajkovski per il forcing finale. (Dal 65' Trajkovski 5,5 - Ingresso in campo che sposta poco).

Bellusci 6 - Il Livorno vive di fiammate e, se si esclude l'uno a uno amaranto, i dirimpettai non lo pungolano eccessivamente. Qualche lieve sbavatura senza gravi conseguenze, al minuto sessantasette chiude in extremis su Raicevic, che era pronto a calciare a rete da posizione propizia.

Rajkovic 5 - Sul pari di Raicevic legge male la traiettoria disegnata a sinistra da Diamanti e si lascia scavalcare dal pallone, raccolto alle sue spalle dal montenegrino. Nella ripresa si ricompone e non è protagonista di altre sbavature marchiane, ma la sua leggerezza ha un peso enorme nell'economia della contesa.

Rispoli 5,5 - Spinta incessante abbinata ad un'imprecisione che a lungo andare stizzisce il pubblico di casa. Nel finale serve un pallone d'oro a Moreo (l'unico della sua gara), disinnescato dal volo di Mazzoni. Poche noie in fase di non possesso.

Haas 5,5 - Si perde per strada dopo un primo tempo promettente, in cui trova qualche bel duetto con Jajalo ed emerge in palleggio nel confronto con i mediani opposti. Dopo l'intervallo l'intensità cala e si allontana dai riflettori. Richiamato alla base a quattordici primi dal novantesimo. (Dal 76' Murawski s.v.).

Jajalo 6 - Quando può mette ordine nella mediana rosanero e la sua regia innalza il livello tecnico medio della squadra. Qualche squillo da fuori: spicca il mancino radente nel forcing finale che si spegne a lato non di molto.

Aleesami 5 - La spinta dei siciliani si sviluppa prevalentemente sul fronte opposto. Il perché è presto detto: non trova soluzioni nei metri finali e fatica a servire palloni giocabili ai compagni in attesa al centro dell'area.

Falletti 6,5 - Raccorda mediana e attacco e dà il via all'offensiva che porta all'uno a zero con uno strappo centrale, cui fa seguito l'imbucata chirurgica per il taglio di Moreo. Appannato dal colpo al volto rifilatogli da Fazzi, stringe i denti ed è tra gli ultimi ad arrendersi.

Puscas 5,5 - L'asse con Moreo si raffredda dopo una discreta prima metà. Sovente s'incarta dopo un'ottima preparazione: non all'altezza in fase conclusiva. Orfano di una lucidità che sarebbe indubbiamente tornata utile nelle molteplici occasioni capitategli tra i piedi.

Moreo 7 - La sblocca lui dopo quattordici minuti: sul bell'invito di Falletti è abile a sorprendere alle spalle Dainelli e a freddare con glacialità Mazzoni. Nel mezzo, movimenti eleganti e prove d'intesa con Puscas. Traiettorie di corsa quasi sistematicamente sinuose, che non concedono riferimenti ai difensori opposti. (Dall'85' Embalo s.v.).