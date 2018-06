Le pagelle del Palermo - Pomini il migliore, La Gumina stavolta spreca

Risultato finale: Palermo-Venezia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 7 - Il migliore del Palermo nella sfida del Renzo Barbera, risponde presente su Pinato, Geijo e Litteri. Si esalta nelle difficoltà l'ex portiere del Sassuolo.

Rispoli 6 - Da un suo tiro senza molte pretese nasce l'azione che porta all'autorete di Domizzi, si abbassa nella seconda frazione per tenere a bada Garofalo e Pinato.

Bellusci 6 - Ha qualche difficoltà in più nella ripresa quando il Venezia si lancia a testa bassa in avanti, svolge il compito senza grandi sbavature.

Rajkovic 6,5 - Uno dei migliori del Palermo in questa sfida, riesce a tenere a bada Marsura senza concedergli spazi poi giganteggia quando i rosanero vanno in difficoltà.

Aleesami 5,5 - Meno propositivo rispetto al solito il laterale norvegese, rischia molto con una dormita che stava per regalare il pareggio a Geijo.

Gnahoré 5 - Ha ottime doti tecniche ed atletiche ma spesso si fida molto dei propri mezzi, perde due palloni sanguinosi che potevano costare caro al Palermo in zona pericolosa.

Jajalo 6,5 - Leader del centrocampo del Palermo, poco appariscente ma tremendamente utile in fase di rottura del gioco avversario. Imprescindibile questo pomeriggio.

Murawski 6 - Primo tempo di ottima fattura per il centrocampista polacco con tanto di destro insidioso dalla distanza, cala vertiginosamente nella ripresa anche per qualche lieve problema fisico. (Dal 80' Fiordilino sv).

Trajkovski 6,5 - Galleggia sulla linea di trequarti provando a creare scompiglio nella difesa del Venezia, ci mette lo zampino sull'autorete di Domizzi. Prova positiva la sua. (Dal 76' Rolando sv).

Coronado 6,5 - Si riscatta dopo l'errore dell'andata al Penzo, non segna ma è sempre uno degli uomini più pericolosi della squadra di Roberto Stellone.

La Gumina 5 - Poteva proseguire il suo magic moment, si guadagna il calcio di rigore ma sbaglia dagli undici metri. Per il resto poche occasioni per colpire in questa sfida per il giovane centravanti.