Le pagelle del Palermo - Prestazione negativa, non si salva nessuno

Risultato finale: Venezia-Palermo 3-0

Pomini 5 - Non ha grandissime responsabilità sui gol anche se non appare reattivo al massimo visto che le reti sono arrivate con due tiri dalla distanza. Indeciso sul cross di Stulac che porta al 3-0.

Accardi 5 - Alterna buone chiusure a errori macroscopici come il passaggio in orizzontale da cui nasce il palo di Litteri (Dal 52’ Moreo - Entra nella partita con generosità senza però trovare la via del gol).

Struna 5 - Va in difficoltà contro gli attaccanti del Venezia. Lascia scorrere il pallone nell’occasione capitata a Litteri.

Rajkovic 5 - Soffre quando la squadra di Inzaghi avanza, è impreciso anche nel servire i compagni in attacco.

Rispoli 5 - Come sempre prova a far valere la sua rapidità ma Garofalo lo argina molto bene lasciandogli poco spazio.

Gnahoré 4.5 - Appare non in posizione sul gol del vantaggio di Suciu, viene sempre anticipato quando cerca l’area di rigore (Dal 77’ Murawski sv).

Jajalo 5 - Cerca di imbastire la manovra offensiva ma questa sera appare molto impreciso nel suggerimento (Dall’82’ Fiordilino sv.

Chochev 4.5 - Si vede pochissimo in mezzo al campo, tardiva la chiusura in occasione del raddoppio di Stulac.

Aleesami 4.5 - Bruscagin fa quello che vuole sulla corsia di destra, non punge quando è chiamato alla discesa sulla fascia.

La Gumina 5 - Cade sovente nella trappola del fuorigioco. Si vede soltanto per una conclusione nella ripresa su cui Audero si esalta.

Trajkovski 5 - Prova spesso la giocata all’interno dell’area di rigore, cala nella ripresa dove però è sfortunato nell’occasione del palo.