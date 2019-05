Le pagelle del Palermo - Prodigio Brignoli, Moreo c'è. Male Aleesami

Risultato finale: Palermo-Spezia 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 7 - Imprendibile il piattone chirurgico di Maggiore, che lo buca una seconda volta poco prima dell'intervallo con un colpo di testa. Nel secondo tempo è prodigioso con il doppio intervento su Ricci e Gyasi che tiene a galla il Palermo. Poi un finale tranquillo, che non basta però ad assicurare i tre punti ai siciliani.

Rispoli 6 - Dopo sette minuti pennella per Moreo che colpisce il palo. Concede poco a Vignali che di rado punge sulla sua corsia. Accompagna sistematicamente le iniziative dei suoi, anche se non sempre è preciso nelle sue giocate.

Szyminski 6 - Delio Rossi lo lancia complice soprattutto il turno di stop forzato per Bellusci. Adempie ai propri oneri in fase difensiva e sbaglia poco. Non ha responsabilità dirette sulle due reti dello Spezia.

Rajkovic 6 - Trova una buona intesa con il partner Szyminski e gestisce bene nel complesso le situazioni che gli capitano a tiro. Al settantesimo rimedia un cartellino giallo per un body-check su Okereke.

Aleesami 4,5 - Responsabilità evidenti sulle due marcature di Maggiore. Poco reattivo sul primo centro, quando lo spezzino gli scivola alle spalle e buca Brignoli. In chiusura di primo tempo perde il duello aereo con il venticinque, che fa due a due. Al settantatreesimo lascia il posto a Mazzotta. (Dal 73' Mazzotta 6 - Subito in partita, serve anche un buon cross a Nestorovski).

Murawski 5,5 - Non brilla, pur non commettendo errori marchiani. Dopo una prima metà discreta cala d'intensità, forse a causa di un guaio di muscolare. Ciononostante stringe i denti e resta in campo fino al triplice fischio di Rapuano.

Jajalo 6,5 - La regia è sin da subito oculata e produttiva. Nemmeno un minuto dopo il vantaggio beffa di Maggiore rimette tutto in equilibrio con una stecca dai venticinque metri che si deposita in buca d'angolo. Sulle gambe nelle fasi finali, ma non si scompone.

Haas 6 - Torna dalla squalifica ed è subito decisivo, prima con lo scarico su Jajalo per l'uno a uno e poi con l'assistenza per Nestorovski che propizia il raddoppio dei siciliani. Nota dolente: marcatura troppo leggera su Maggiore in occasione del secondo gol dei liguri.

Falletti 5 - Passo indietro rispetto a Livorno. Sbaglia qualche appoggio di troppo ed è spesso fuori fase quando il Palermo banchetta sulla trequarti ligure. La sua gara finisce al settantaseiesimo, quando lascia il campo a Trajkovski. (Dal 76' Trajkovski s.v.).

Nestorovski 6,5 - Prende il tempo a Ligi e Augello sul radente di Haas e apparecchia per il raddoppio di Moreo. Un minuto più tardi accarezza il tris con una zuccata a centro area che si stampa sul palo. Ci riprova nel finale, sempre di testa, ma non trova lo specchio.

Moreo 7 - Porta la sua firma la prima vera occasione della partita: al settimo gira di testa sul fendente di Rispoli e si ferma al palo. Al quarantesimo illude i siciliani con un destro da pochi passi che non lascia scampo a Lamanna. (Dall'83' Puscas s.v.).