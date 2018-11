Le pagelle del Palermo - Puscas la apre, i subentrati risolvono la pratica

Risultato finale: Palermo-Pescara 3-0

Brignoli 6 - Clean sheet difficilmente pronosticabile alla vigilia al netto della vena realizzativa abruzzese. La serata scorre liscia, senza grattacapi di sorta. Accorto in uscita alta e bassa.

Bellusci 7 - Nota di merito per l'interpretazione senza sbavature da adattato. Il binario è ben presidiato: disinnesca sul nascere i break del dirimpettaio di turno e garantisce un'alternativa tattica preziosa a Stellone

Struna 6,5 - Il duetto con Rajkovic è armonico sin dalle prime battute. Disimpegni puliti e disattenzioni ridotte al lumicino. Peccato per quel giallo rimediato allo scadere, indubbiamente evitabile.

Rajkovic 6,5 - Spartisce con buona sapienza tattica gli oneri in opposizione con il compagno di ventura. Contribuisce alla serata di grazia della linea difensiva rosanero. Protagonista di qualche bell'anticipo.

Aleesami 6,5 - È il laterale di spinta designato da Stellone, complice la fisiologica prudenza nell'atteggiamento di Bellusci. Asseconda le iniziative dei compagni e scodella in area un paio di traccianti velenosi.

Falletti 6,5 - Abbina sostanza e qualità e nobilita la sua serata con strappi e tocchi di fino. Fa la spola tra mediana e trequarti, fornendo un apporto considerevole in entrambe le fasi di gioco. (Dal 71' Murawski 6,5 - Firma il raddoppio con un gran destro dalla trequarti).

Jajalo 6 - Regia ordinata e senza sbavature. Dirige con personalità le operazioni in una serata in cui il Palermo pare un meccanismo impeccabilmente collaudato. Garantisce equilibrio e mette qualche rammendo utile alla causa.

Haas 7 - La traccia radente per Puscas è una delizia: giocata estemporanea che taglia in due la retroguardia biancazzurra e spiana la strada al centravanti romeno. Stellone gli concede la passerella allo scadere. (Dal 90' Chochev s.v.).

Trajkovski 6,5 - È tra i protagonisti della prima metà con un doppio tentativo che lambisce il legno. Ci riprova nella ripresa con un destro verso il primo palo, quando avrebbe forse dovuto cercare il diagonale.

Puscas 7 - Timbro che, insieme a quelli di Murawski e Moreo, vale il sorpasso: accoglie l'imbucata geniale di Haas e, dopo un controllo orientato, fredda in uscita Fiorillo aprendo il destro. Buona propensione a duellare con i centrali opposti. (Dall'80' Moreo 6,5 - Chiude i giochi con una conclusione secca che finisce in buca d'angolo).

Nestorovski 6 - In una notte non particolarmente fortunata risulta comunque elemento cardine della costruzione rosanero. Lavora bene di sponda e innesca Moreo sul tre a zero. Leader silenzioso, ma straordinariamente efficace.